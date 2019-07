VE VARU S MIRKOU: Amerika, pohádka, nehody. Zatím samé dobré konce

Jednoznačně dobře musí dopadnout pohádka, což potvrzuje Hodinářův učeň, který jde do kin 15. srpna s nebývalým souhvězdím domácích tváří v čele s Viktorem Preissem. Populární herec mimo jiné vzkázal, že jeho nedávný odchod z divadla vůbec neznamená profesní důchod, naopak dál točí pro rozhlas i před kamerou, jen už má volnější režim i výběr rolí, které ho těší.

Americký příběh bolestného dívčího dospívání v Oklahomě 60. let Ke hvězdám by zase potěšil čerstvého laureáta ceny prezidenta festivalu za přínos české kinematografii, kameramana Vladimíra Smutného. Protože byl černobílý, což pro ctitele klasiky znamená nejlepší vypravěčský formát, jelikož nás vzdaluje od reality. A to prý potřebujeme.

Sám Smutný se ostatně s realitou střetl dost tvrdě, když jenom pár dní před festivalem utrpěl úraz: na chalupě se opřel o neexistující zábradlí, načež při pádu takříkajíc proletěl sklem. Naštěstí bez vážnějších následků, takže poctu už mohl absolvovat se vší noblesou a nadhledem. Ještě kdyby tak diváci vytušili, že k holdu se sluší povstat.

Kuriózní ovšem je, že poslední kameramanovou prací před Vary bylo natáčení televizního thrilleru Vysoká hra s režisérem Jiřím Svobodou. A Svoboda těsně po úrazu Smutného zažil autonehodu.

Opět se šťastným rozuzlením, nicméně filmaři tvrdí, že oba smolaři porušili nepsané interní pravidlo branže: totiž pět dní po konci natáčení nedělat vůbec nic.

Kromě toho se lázněmi prohnal úspěšný běh číšníků ve stylu filmu Vrchní, prchni!, Olga Sommerová uvedla svůj dojemný dokument o Jiřím Suchém a na setkání s Českou televizí voněly klobásy. Zkrátka samé dobré konce; zatím.