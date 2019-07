VE VARU S MIRKOU: Pijte, kuřte, milujte se, točte, hlavně nepřestávejte

Během ní stačil Jakubisko naznačil pointu druhého dílu kultovní pohádky, na niž by se prý dalo krásně navázat, protože hlavní hrdina urazí i všemocnou Smrtku tak, že by mohla začít stávkovat. A Jakubisková zase trvala na tom, že další dva roky podobného nasazení už prostě nepřipadají v úvahu.

V každém případě jedenáct minut zatím jen pracovních záběrů Perinbaby 2 s hudbou Ondřeje Soukupa zaválo na festival poezii, romantiku, fantazii a hravost, pro Jakubiska tak typickou. A jak si ji udržet? Tady je režisérova rada: „Ať pijete, kouříte, rádi se milujete nebo děláte filmy, hlavně v tom pokračujte a nepřestávejte, protože to je vášeň a ta nás drží při životě.“

Předposlední den festivalu byl vůbec plný pozitivních vzkazů. Americká herečka Patricia Clarksonová, která v závěru převezme čestnou cenu, věří s šedesátkou na krku, že to nejlepší má pořád před sebou. Dokonce je vděčná za odklad vzniku Řidičského průkazu, kde hraje s Benem Kingsleym, protože v pětačtyřiceti by to prý nezahrála tak zrale jako osm let poté.

Režisér a producent Václav Marhoul nad ukázkami ze svého Nabarveného ptáčete prozradil, že snímek za 175 milionů korun přihlásil do Benátek a Toronta; pokud by uspěl, znamenalo by to pro český hraný film na zahraničních festivalech konečně průlom.

A v neposlední řadě herec Alois Švehlík dostal Modrou kostku, tradiční cenu společnosti innogy, za svou roli ve filmu Jiřího Mádla Na střeše, který se v diváckém hodnocení prodral na druhé místo hned za dokument Forman vs Forman.

Pokud se nic na poslední chvíli nezmění, pak aspoň cena publika zůstane doma - když už do hlavní mezinárodní soutěže se letos žádný český film nedostal.