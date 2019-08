VIDEO: V druhé sérii Temného Kraje potká Vaculík po letech Hrubešovou

Vaculík se vrátí do města i do rodné vesnice coby policista Petr Kraj se svým psem Egonem, pokračuje též Tereza Kostková jako veterinářka. Jejím vztahem s hrdinou však podstatně zamíchá právě Hrubešová v nové roli manželky krajského policejního ředitele, kterého hraje David Suchařípa.

Po čtrnáct večerů budou ožívat případy ze starých policejních spisů. „Nedělalo mi problém naskočit do pokračování. Řekl jsem, že pokud budou nápady a nebude to mlácení prázdné slámy, jdu do toho,“ líčí Vaculík.

O Egonovi neboli zlatém retrívrovi Tobiášovi tvrdí, že byl nabitý energií i v půl šesté ráno. „V tu dobu to byla na place myslím jediná šťastná bytost,“ míní herec. Ukázku najdete na videu.