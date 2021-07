VIDEO: Představuje se Gunda, zvaná „Meryl Streepová mezi prasaty“

Hrdinku svého unikátního snímku Gunda, který do českých kin přijde 12. srpna, objevil režisér Viktor Kossakovský na norském venkově. „Otevřel jsem dveře do vepřína, přišla ke mně a já jsem hned věděl, že to je naše Meryl Streepová,“ vypráví.