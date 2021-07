RECENZE: Komedie Na palubu! se hodí do letních kin. Je typicky prázdninová

Vypadá to na jednorázovou záležitost: potkají se, zatančí si, stráví spolu noc a ráno se rozejdou do svých rozdílných světů: slečnu takříkajíc z lepší rodiny odváží vlak na jih, chlapec musí do práce. Jenže právě on si sliboval od vztahu víc, takže ho napadne, že dívku v jejím letním sídle překvapí, a vydá se za ní přes celou Francii.

Putuje se svým kamarádem a se zhýčkaným mazánkem za volantem, jenž brzy lituje, že v rámci spolujízdy přibral právě tandem vrstevníků, který si z něj utahuje nejen kvůli odlišné barvě pleti – aniž by se však film zatěžkal rasismem. To naštěstí vůbec není jeho parketa, příběh Na palubu!, který natočil Guillaume Brac, se drží dvojího pojetí cesty.

Jednak bezstarostné generační jízdy za sluncem, řekou a dobrodružstvím, kterou vroubí spousta nápaditě vtipných situací, autentických trablů s autem či v kempu, jednak osobní pouti k poznání, že láska i přátelství mohou vypadat docela jinak než v prvotních idealistických představách.



Neboť hrdinova princeznička kupodivu není vůbec nadšená, že do její prázdninové gardy ctitelů z řad společenské smetánky a povýšených intelektuálů z levicových salonů vtrhne jednoduchý dychtivý proletář. Nadto když nezvaného rytíře doprovázejí ještě další dva zoufalci, z nichž jeden musí na oltář společného přežití obětovat drahocenné závěsy určené pro milovanou matinku a druhý při kouzelně neobratných námluvách vnadné rekreantky s dítětem skončí jako náhradní chůva.

Pánská trojice v počuraných stanech je příjemně, protože nevtíravě zábavná a její směšně dojemné souboje připomenou, jaké mohou být prázdniny, když je člověku dvacet, právě se zamiloval a moře je mu zdánlivě po kolena.



Na palubu! Francie, 2020, 95 min Režie: Guillaume Brac Scénář: Guillaume Brac, Catherine Paillé Hrají: Eric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice, Asma Messaoudene a další Hodnocení­: 65 %

Na druhé straně ženské postavy mají o poznání méně prostoru i charizmatu, budoucí úloha hrdinčiny sestry se dá příliš brzy prohlédnout a některé pasáže snímku Na palubu! připomínají silně nátlakovou turistickou reklamu na adrenalinové sporty.

Nicméně nálada podívané přesně ladí s časem dovolených, a pokud snad někomu chybí vyloženě ztřeštěná taškařice, ve finále alespoň uzná, že v žánru civilnější komedie dostála novinka své povinnosti, neboť nakonec každý z hrdinů jistým způsobem dospěje.

Což je kýžená nadstavba každého filmového smíchu.