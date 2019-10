Schwarzenegger a Hamiltonová slíbili návrat do starých dob Terminátora

Nejen pravověrní fanoušci, ale i sám Cameron považuje za „pravé“ Terminátory pouze první dva filmy, které osobně režíroval. Tudíž následující tři díly ani televizní odvozeniny nebere Terminátor: Temný osud na vědomí. A podle Camerona, jenž vedle role producenta dohlížel na scénář, se přímá návaznost novinky na Terminátora a Terminátora 2: Den zúčtování zdařila.



Cameronovy otisky

„Terminátor: Temný osud má stejnou intenzitu a stejnou atmosféru hrůzy. Je to mládeži nepřístupné, ostré, rychlé, intenzivní, má to spád. Celý příběh se odehrává během šestatřiceti hodin a je to velká jízda,“ shrnul Cameron, jenž na post režiséra vybral „sci-fi podivína“ Tima Millera, tvůrce úspěšné celovečerní prvotiny Deadpool.

S Millerem je spokojený i představitel kultovní role Arnold Schwarzenegger. „Je skvělé, co Miller s látkou udělal, dávku energie dostal na 110 procent,“ míní akční hrdina, který v létě oslavil dvaasedmdesátiny. „Na jedné straně je to jako návrat do starých dob Terminátora, ale současně Temný osud obsahuje více jedinečné akce než kterýkoli z ostatních dílů a vizuální efekty se liší od všeho, co lidé doposud viděli,“ slibuje Schwarzenegger. Dodádá však, že ačkoli novinka vypráví úplně jiný příběh, „všude jsou znát otisky rukou Jamese Camerona“.

Právě svůj vztah k autorovi legendy popsal herec do detailů. „Oba víme hodně o zbraních. Taky o motorkách, pořád mám starý stroj z Terminátora 2, který mi dal Cameron jako dárek k narozeninám,“ přiznává Schwarzenegger. Navíc přidává vzpomínku na úplný začátek, kdy pojetí svého kyborga vymýšlel.

„Viděl jsem Yula Brynnera ve Westworldu a způsob, jakým hrál robota s lidskou tváří, byl tak silný a tak uvěřitelný, že jsem to chtěl udělat přesně stejným způsobem. To byla moje motivace: Brynner! Proto když jsem potkal Camerona poprvé a řekl mu, jak musí terminátor jednat, jak se má pohybovat a chovat, mi tu roli nabídl.“

Schwarzenegger naznačuje, že jeho stroj T-800 sice zůstal týž, ale více jej polidštili. Stojí proti němu moderní Terminátor, Rev-9 neboli Gabriel Luna, také v ohrožení jsou jiní hrdinové, ovšem spásu lidstvu znovu nese Sarah Connorová, která již jednou zabránila dnu zúčtování, neboli Linda Hamiltonová.

Jediná Sarah

I když aktuální akční filmy jako Wonder Woman či Captain Marvel přejí ženám, podle Camerona hraje Hamiltonová svou vlastní ligu. „Kolika z dnešních hrdinek je přes čtyřicet? To by byl hodně krátký seznam. A kolika z nich je víc než šedesát? Absolutně žádné. Muži bojují až do osmdesáti, ale starší ženy film odmítá, ač v klasické mytologii byla žena strážkyní moudrosti i symbolem síly,“ tvrdí Cameron. Také pro Millera existuje pouze jedna Sarah, a to Linda Hamiltonová.

Třiašedesátiletá Hamiltonová přiznává, že po Terminátorovi 2 nechtěla v roli pokračovat. „Ale uplynulých osmadvacet let Sarah dramaticky změnilo, takže ji ráda znovu zkoumám,“ vysvětlila herečka, kterou však čekal intenzivní trénink, aby se dostala do špičkové fyzické kondice.

Pryč s tukem

„Akce je v Temném osudu desetkrát větší než v Terminátorovi 2,“ míní Hamiltonová. Jakmile dočetla scénář, řekla prý kamarádce, že si musí něco zařídit a že už se možná nevrátí. „Abych nemusela tolik dřít, dokonce jsem navrhovala, že by Sarah v dané životní kapitole mohla být trochu při těle. To by lidi šokovalo, ne? Ale zamítli mi to,“ líčila herečka, jak shazovala tuk a nabírala svaly „způsobem, který je pro mé tělo v mém věku rozumný“.

V každém případě uspěla, protože poměrně zdrženlivé první kritiky se shodují právě v obdivu vůči Hamiltonové. Jinak často opakují, že Temný osud je sice lepší než Terminátoři číslo tři, čtyři a pět, ale slabší než první dva díly, k nimž se hlásí hlavně nostalgií.