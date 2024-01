TELEVIZIONÁŘ: Kdo najde hrdinku Vetřelců v oscarové Annie Hallové

Nehvězdná hvězda, která žije ve stabilním manželství bez skandálů, se proslavila rolí Ellen Ripleyové ve sci-fi Vetřelec, k níž se postupně vrátila ještě třikrát, pokaždé s jiným režisérem a pokaždé za vyšší honorář.

Skalní fanoušci ji však dokážou objevit mnohem dříve, ve filmu Woodyho Allena Annie Hallová, kde se jenom vzdáleně mihla za třicet dolarů, či v seriálu Somerset.

Před kamerou tedy Sigourney Weaverová stojí přes padesát let. Nepohrdá akčními žánry: kvůli sérii Avatar se dokonce naučila při potápění vydržet pod vodou šest minut. Na druhé straně se však s obavami straní zbraní, výtahů a sociálních sítí.

Třikrát ji nominovali na Oscara, ale o spoustu rolí přišla kvůli své výšce – měří 182 centimetrů. „Producenti bývají malí, nikdy jsem nebyla jejich sexuální fantazií. Jednou jsem dokonce navrhla, že si boty namaluju na bosé nohy, jen abych vypadala menší,“ vypráví.

Tvrdí, že nemá ambice, že nejen ve své profesi vyznává životní filozofii „ber, co přijde“ a že je vlastně trochu stydlivá. A že v Hollywoodu se nikdy necítila tak dobře jako v rodném New Yorku, ale že je to nakonec jedno, protože „stejně si buď filmaři najdou mě, nebo já je“.

Mladým pak na základě vlastní univerzitní zkušenosti vzkazuje: „Neposlouchejte učitele, kteří vám říkají, že nejste dost dobří. Mají vás učit, a ne vykládat, co si myslí o vašich schopnostech. Na to se jich nikdo neptá. Učitele, kteří se takhle chovají, by měli vyhodit.“