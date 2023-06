TELEVIZIONÁŘ: Vinnetou, Chalupáři, Policie Modrava. Až teď začíná léto

Seznamy typických repríz by po zkušenostech z minulých let mohli namísto programových pracovníků jednotlivých stanic sestavovat diváci sami. Například na prázdninovou Novu se vracejí seriály Okresní přebor, Hospoda, Kameňák, z novějších Co ste hasiči?, žánr krimi vedle Policie Modrava zase připomenou starší díly Kriminálky Anděl či Specialistů.

Pouze kanál Nova Action má k dispozici nové epizody zahraniční Kobry 11, zato od prvního dílu se na obrazovky chystají pořady Krok za krokem na Novu Fun, Doktorka Quinnová na Novu Lady a To je vražda, napsala na Novu Gold; s opakováním si musí vystačit rovněž vědomostní soutěž Na lovu.

Podobně se chová také konkurence, ČT už zase opráší archivní Chalupáře či Malý pitaval z velkého města, z novějších seriálů třeba Vyprávěj nebo cyklus Místo zločinu putující po různých městech republiky.

Prázdninové soboty ČT budou patřit domácím pohádkám, které již dávno nejsou výhradní výsadou Vánoc, a neděle připomenou příběhy náčelníka Apačů Vinnetoua. Ovšem mayovky se tentokrát dostaví v pozdějších vysílacích časech, vždycky až po Chalupářích, kteří loni vyhrávali Kavčím horám pro změnu sledovanost pátečních prázdninových večerů.

S premiérovými epizodami vlastních vlajkových lodí vydrží letos nejdéle Prima, ale také tam už se hlásí o slovo tradiční pamětnické tituly letního období v čele s Vinaři.