Do kostela ve Šlapanicích se dostane maximálně sto lidí, ostatní mohou sledovat přenos na obrazovce v zahradě za kostelem.

Po mši se uskuteční smuteční průvod na místní hřbitov, kde bude uložena urna s hereččiným popelem.



Ve Šlapanicích prožila Šafránková své dětství a mládí, chodila tu do základní školy, do ochotnického souboru i do kostela.

Pak vystudovala brněnskou konzervatoř a následující léta již spojila s Prahou, která se s milovanou Popelkou rozloučila před týden.