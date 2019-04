Sází se na finále Hry o trůny, favoritem Železného trůnu je Bran Stark

Kandidátů na královskou korunu Západozemí je více, ovšem Bran Stark u sázkařů vede s kurzem 2,5:1. Následuje miláček dámského publika Jon Snow, na něhož je vypsaný kurz 3,75:1, poté bastardova sestra Sansa Stark, kterou provází kurz 5:1, a Daenerys Targaryen má pravděpodobnost výhry 7:1.

„Kurzy na vítěze prošly časovým vývojem. Ještě loni byli favority Jon a Daenerys, ale podívali jsme se za hranice a přidali jsme do nabídky nově Brana Starka,“ upozorňuje expert Fortuny Roman Kovařík.

„Na druhou stranu v celém příběhu už bylo během let tolik zvratů, že to rozhodně nelze brát jako definitivu,“ dodává Kovařík.

Ve fantasy Hra o trůny si lze vsadit i na to, kdo přežije či zahyne. Podle kurzů Fortuny mají nejvyšší šanci na přežití Samwel Tarly (1,25:1) a Arya Stark (1,28:1), naopak zemřít by měli Jorah Mormont, Jaime Lannister, prostopášná královna Cersei Lannister nebo černý drak Drogon.

Fanoušci mohou tipovat dokonce i toho, kdo královnu Cersei zabije, nebo finální počet přeživších draků, a to v rozmezí od tří kusů do nuly. „Jestli zůstane na konci naživu více než jeden drak, což předpokládá kurz 2:1, tak to bude moc,“ odhaduje Kovařík.