VIDEO: Z Roberta DeNira je postrach rodiny. Pouští se do války s vnukem

15:59 , aktualizováno 15:59

Had v posteli, rozsypané skleněnky i fingovaný infarkt. Malý Peter se pouští v komedii Děda postrach rodiny do války se svým dědečkem Edem v podání Roberta DeNira. Musel mu totiž přenechat svůj oblíbený pokoj a přestěhovat se na půdu. Film vstoupí do kin 10. září.