VIDEO: Vzpomínky na Itálii jsou kvůli smrti manželky pro Neesona velmi osobní

Stejně jako otec a syn ve filmu i Neeson se s potomkem museli před lety vyrovnat se ztrátou matky a manželky. Herečka Natasha Richardson známá z filmu Podivná pohostinnost nebo Past na rodiče zemřela na následky poranění hlavy, které utrpěla při lekci lyžování.

Na otázku, jaké bylo poprvé hrát společně, Neeson odpovídá: „Bylo to zvláštní, musel jsem si občas říct - nehraj, je to tvůj syn a ty jsi jeho otec. Nemusíš to hrát.“ Osobní zkušenost se ztrátou nejbližšího člověka se při ztvárnění umělce Roberta, Neesonovi vrátila, přiznává. Některé emoce nemusel hrát, jednoduše se objevily samy, říká na videu.

Stejnou zkušenost má s natáčením i Micheál, který si doposud zahrál jen ve třech filmech. „Objevoval jsem v sobě emoce, které jsem do té doby neznal nebo nevěděl, že je mám,“ popsal.

Film režíroval i napsal James D'Arcy, známý jako herec z filmů Dunkerk, Atlas mraků nebo seriálů Broadchurch a Agent Carter. Ve Vzpomínkách na Itálii si zahrála kromě Liama Neesona a jeho syna ještě Valeria Bilello, Lindsay Duncan nebo Marco Quaglia.