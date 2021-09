RECENZE: Předstírám boháče. Jude Law plíživě ničí rodinnou Klícku

Hercův okouzlující stavitel vzdušných zámků dokonale vystihuje nebezpečný typ klukovsky nadšeného hazardního hráče, který má příliš velké oči, sny, plány i útraty.

Navenek vyrovnaná rodinka se dvěma dětmi, kde otec chystá snídani a matka v podání Carrie Coonové pečuje o koně, se stěhuje; počtvrté za deset let, tentokrát ze Států do Velké Británie, od níž si hrdina slibuje lepší kariéru.

Popravdě není zcela jasné, co jako obchodník vlastně dělá; zřejmě nic, ale ono nafouklé „nic“ na poradách či večírcích zakrývá výtečně. „Předstírám, že jsem boháč,“ pojmenuje svou činnost v hořkém přiznání.



Ale dlouho trvá, než tváří v tvář rozklížené domácnosti připustí porážku. Horuje pro nový dům, rozlehlé panské sídlo – „bydleli tu Led Zeppelin!“, zatímco manželka prozaicky pochybuje – „je moc velké, co to stojí?“ – a pro sourozence je to prostě „strašidelnej barák“. Obrovské, chladné, poloprázdné prostory hrají zneklidňující úlohu v pozadí drolící se každodennosti.

Na jedné straně sice lze Klícce vytknout pomalé tempo, na straně druhé však vychází z reality: rozklad přece bývá pomalý, plíživý, takřka neviditelný, od nemocného koně přes školní trable potomků až po nezaplacené účty, kdy si žena muže jedovatě vychutná u luxusní večeře, na kterou nemají.

Klícka Scénář a režie Sean Durkin, hrají Jude Law, Carrie Coonová, Anne Reidová, Michael Culkin, James Nelson-Joyce Hodnocení­: 60 %

Ve finále napětí houstne, hádky se zostří a situace vyhrotí až do strachu o děti ponechané napospas v opuštěném domě. Tehdy se Klícka přiblíží silné náladě Ledové bouře.

Současně však ruší kazatelská nálož obecných pravd, kterou hrdinovi náhodně uštědří moudrý taxikář. I bez ní by očistný charakter filmu účinkoval, tím spíše, že univerzálnosti sdělení pomáhá kosmopolitní ráz. Kanadský režisér Sean Dirkin, jehož proslavil seriál Southcliffe, propojil reaganovskou Ameriku a dobový Londýn s bravurou.