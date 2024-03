RECENZE: Soused prodal vejce Židovi, hlásíme My, občané Protektorátu

Co si lidé za pohnuté doby natáčeli? Převážně totéž, co obnáší dnešní domácí video, tedy rodinné zážitky, ale do soukromých záběrů pronikly i historické události, což vytváří zajímavou mozaiku. Totéž lze říci o citovaných textech, na jedné straně hrdinských, na straně druhé až nechutně udavačských.