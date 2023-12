VIDEO: Je to rebel! pronesl po letech Nárožný, aby podpořil špatnou sci-fi

„No to už jsem někde viděl,“ říká Petr Nárožný, který zasedá s cukrovím před štědrovečerní televizní program a pouští si S čerty nejsou žerty. Tedy pohádku Hynka Bočana, která se už dávno zařadila k vánočnímu kánonu a kde právě sám Nárožný před bezmála čtyřiceti lety poprvé pronesl hlášku: „Je to rebel!“

Pětaosmdesátiletému herci ale náhle vypadne ovladač a pádem o zem se spustí Netflix.

Po zaznění ikonické znělky se před Nárožným objeví záběry z očekávané sci-fi Rebel Moon se Sofiou Boutellou v hlavní roli. „Rebel Moon? Je to rebel!“ pronese Nárožný zaujat akčními a bojovými scénami. „Padesát šest vojáků těžce zranila, sto dvacet zhmoždila a jednoho zesměšnila,“ zazní zde dále stále v narážce na oblíbenou pohádku.

Netflix tak přes svátky propaguje premiéru sci-fi filmu Rebel Moon: První část – Zrozená z ohně. Natočil jej režisér Zack Snyder dle vlastní předlohy a streamovací platforma tak zahajuje novou sci-fi franšízu. Druhý díl s podtitulem Jizvonoška dorazí k divákům 19. dubna.

Nutno podotknout, že nezávisle na dopadu reklamy s Nárožným se samotnému filmu mezi diváky příliš nedaří. Česká filmová databáze jej zatím hodnotí 46 procenty, na mezinárodním serveru Rotten Tomatoes snímek dostal 61 procent od diváků a pouhých 21 od kritiků. Rebel Moon tak patrně zapadne do obvyklého průměru, kam patří většina původní vysokorozpočtové filmové produkce Netflixu (například akční snímky The Gray Man s Ryanem Goslingem či Rachel Stoneová s Gal Gadotovou).

„Vlastně jsem nevěděl, o co jde. Znal jsem název Rebel Moon a myslel si, že Měsíc rebeluje, ale pak jsem se dozvěděl, že jde o něco jiného. Snímek je v žánru science fiction, je to střílečka, jak já říkám. To je žánr filmu, který většinou nesleduji,“ přiznal pak sám herec serveru iRozhlas.cz.

„Nějakého člověka napadlo, že se má uvést nový film a já, Petr Nárožný, bych měl jako vzteklík z pohádky říct: „Je to rebel!“ Je to krátký příběh a jeho pointou je, že bych se měl spojit s Rebel Moon. Cesta k finální podobě upoutávky byla ale složitá, protože musela vyhovovat všem stranám. To znamená jak českému divákovi, tak tvůrcům, jejichž film má být důstojně uveden. Víc nebudu prozrazovat, kdo je zvědavý, ať se podívá na upoutávku a film sám,“ dodal ještě herec k úspěšnému spotu, který nyní koluje internetem.