Největším akčním hrdinou dneška je Tom Cruise, říká filmový publicista

Top Gun: Maverick, který navazuje na akčňák z 80. let, má obrovskou návštěvnost a na Československé filmové databázi i fantastické hodnocení diváků, které ho řadí mezi nejlepší filmy vůbec. Umíte to vysvětlit?

Tohle ano. Jednak je v tom nostalgie po akčních filmech, jednak obrovská obliba původního filmu Top Gun. Je to návrat do starých časů, který je navíc skvěle natočený. V kině si užijete reálný pohyb a hmotnost stíhaček a lidi umějí ocenit obrovskou námahu, jakou tomu filmaři a herci věnovali. Je to vyloženě tělesný zážitek, co přesahuje úroveň běžných popcornových velkofilmů.

Bruce Willis byl charismatický vtipný chlápek, který dobyl světová kina Smrtonosnou pastí. To byl milník v akčním žánru. Hrdina nejenže nemá obří muskulaturu, ale poprvé i opravdu trpí a krvácí.