VIDEO: Před králem. Před společenstvem. Seriálový Pán prstenů úspěch očekává

„Od nejtemnějších hlubin Mlžných hor přes majestátní útesy hlavního města elfů Lindonu, úchvatné ostrovní království Númenor až po nejvzdálenější místa map tato království a postavy vydají dědictví, které přežívá i dávno po jejich zániku,“ slibuje oficiální anotace seriálu, který diváky vrátí do mystického světa Středozemě stvořeného britským spisovatelem J. R. R. Tolkienem.

Televizní dílo se vrací daleko do minulosti před děj Hobita či Pána prstenů, do takzvaného Druhého věku. Tedy do časů ostrovního království Númenor a posledního spojenectví mezi lidmi a elfy. A také do doby, kdy byly se Sauronovou pomocí ukovány Prsteny moci a sám Sauron stvořil svůj Velký prsten. Tvůrci prý měli zakázáno jakkoli měnit děj, který Tolkien sepsal v Dodatcích umístěných v samotném závěru knižní trilogie Pán prstenů a který ve svých filmech Peter Jackson jen krátce naznačil.

Tolkien celou rozsáhlou mytologii a historii Středozemě dotáhl k dokonalosti v následné knize Silmarillion, na ten však filmaři nedostali práva. Čerpali proto pouze ze zmíněných Dodatků, které vznikly během sepisování samotného Pána prstenů.

Vzhledem k dlouhověkosti Tolkienových elfů se tak v seriálu objeví postavy, které znají i filmoví diváci. Půlelfa Elronda si zde zahraje Robert Aramayo, elfku Galadriel Morfydd Clarková, elfa Celebrimbora Charles Edwards. Významnou postavu člověka (Dúnadana) a budoucího zakladatele Gondoru Isildura pak ztvární Maxim Baldry.

Společnost Amazon s úspěchem zjevně počítá, už před premiérou první řady totiž oznámila, že natočí i čtyři další. Celkově se náklady za všech pět sérií mají vyšplhat až k neuvěřitelné miliardě dolarů.

„Takový rozpočet by zdecimoval většinu studií, ovšem stejně jako vesmírné lety je i Tolkien pro zakladatele Amazonu Jeffa Bezose osobní obsesí,“ komentuje částku web Vanity Fair. Seriál má proto už před premiérou nakročeno stát se nejdražším televizním počinem vůbec. O natáčecí práva měly v roce 2017 zájem i HBO a Netflix, jeden z nejbohatších lidí světa si však srdeční dílo utéct nenechal.

„Zatímco Peter Jackson s projektem nemá nic společného, jeho filmy, stejně jako seriál Hra o trůny, ukázaly, že se žánru rozsáhlých fantasy nabízí obrovské publikum. Mnozí se jej samozřejmě pokusili podchytit, ale jen málokomu se to podařilo,“ upozorňuje web.

Megaúspěch seriálu Hry o trůny v závěrečných sériích výrazně zkalil fakt, že se tvůrci nemohli opřít o zázemí knih G. R. R. Martina. Na hlavy tvůrců Davida Benioffa a D.B. Weisse se proto pro oslí můstky, neukončené dějové linky a nelogičnost chování některých postav snesla doslova celosvětová kritika. Proto trochu překvapuje, že pod ostře sledovaným vznikem tolik očekávaného seriálu jsou podepsáni Patrick McKay a John D. Payne.

Tedy tvůrčí duo, které sice pro Hollywood pracuje už třináct let, ale má zatím z výraznějších děl ve filmografii jen spoluúčast na scénáři sci-fi Star Trek: Do neznáma. Studio Amazon přesto dokázali zaujmout, možná i proto, že se za ně přimluvit režisér J. J. Abrams. „Byli jsme něco jako černými koni. Amazon přitom mluvil snad s každým, kdo měl k seriálu nějaké nápady. My byli ale opravdu zanícení a měli přístup, který pasoval k ambicím a chuti Amazonu,“ komentovala to tvůrčí dvojice.

Režii očekávaného seriálu měli na starosti J.A. Bayona, Wayne Yip a Charlotte Brändströmová. Tvůrci důsledně spolupracovali s „tolkienologem“ Tomem Shippeyem, který dozoroval už tvorbu filmů Petera Jacksona.