RECENZE: Mnichov znovu o nás bez nás. Tentokrát ČSR ignoruje britský film

Pramalou radost udělá tuzemským divákům snímek režiséra Christiana Schwochowa, který je od ledna k vidění na síti Netflix s českými titulky i dabingem.

Film Mnichov: Na prahu války totiž vychází z knihy britského spisovatele Roberta Harrise, který se pokusil dodat trochu fikce do historických událostí z konce září roku 1938. Tedy z časů, kdy se česko-německé pohraničí proměnilo v pověstný sud se střelným prachem a diplomaté celé Evropy se potili na dlouhých jednáních ve snaze zabránit další válce na starém kontinentě.

Právě do britských nejvyšších politických kruhů těsně před podpisem mnichovské dohody snímek míří. Začíná ale zvolna v Oxfordu o pár let předtím, kde se trojice přátel loučí se studiem diplomacie. Chladný Brit Hugh Legat (v podání George MacKaye, známého z hlavní role vojína ve válečném dramatu 1917) se však nepohodne s impulzivním a zapáleným Němcem Paulem von Hartmannem (Jannis Niewöhner) ohledně příslibů, jež zdecimovanému německému národu právě nabízí Adolf Hitler.

Dva přátelé se tak znovu potkávají až během oné kritické mnichovské situace rok před začátkem druhé světové války. Oba mezitím zvolna stoupají v diplomatických kruzích a shodně se dostávají do osobního kontaktu s vůdčími představiteli své země. Jakkoli může taková linka působit vykonstruovaně, dodává chladnému papírování a diplomatickému lavírování lidskou notu, díky které má snímek švih i napětí.

Méně uvěřitelně totiž působí zápletka, kdy se von Hartmann shodou okolností dostane k utajeným Hitlerovým plánům na ovládnutí Evropy. Mladý Němec náhle prohlédne a pochopí, že chystaný podpis mnichovské dohody mír nezajistí. Rozhodne se proto pro riskantní krok předat utajené dokumenty svému bývalému druhovi, aby je předal samotnému britskému ministerskému předsedovi.

Pokud ovšem divák s přivřením oka na takovou hru přistoupí, nabídne mu film zajímavou podívanou. Vedle kreativní kamery Franka Lamma se totiž snímek může opřít o důsledné historické zasazení, kostýmy i hodnověrné lokace.

Bonviván a asketa

A především o výkony v rolích britského premiéra Nevilla Chamberlaina i říšského kancléře Adolfa Hitlera. Populární britský herec Jeremy Irons se totiž úlohy Chamberlaina zhostil s gustem. Vykreslil jej jako stárnoucího politického pragmatika, kterému připadá „neuvěřitelné, mají-li Britové připravovat zákopy a zkoušet plynové masky v Anglii pro spor v daleké zemi a mezi lidem, o němž my nevíme nic“. Ironsův Chamberlain je britský gentleman s doutníkem, který vše vsadil na politiku appeasementu a který věří, že jeho roli historie časem docení.

V zjevně cíleném kontrastu s jeho nadhledem, suchým humorem a bonvivánstvím vyznívá Adolf Hitler v podání Němce Ulricha Matthese. Strohý a suchý asketa, který očima provrtává své okolí a důsledně upozorňuje na svou čest. Matthes si vrcholného nacistu zahrál už v Pádu Třetí říše, kde ztvárnil Josepha Goebbelse. Roli Hitlera pojal podobně důsledně jako Irons Chamberlaina, diváka ovšem zarazí zjevné stáří jeho postavy. Hitler koncem třicátých let rozhodně nepůsobil jako vetchý stařík v posledních měsících života.

Mnichov: Na prahu války Velká Británie, 2021, 130 min Režie: Christian Schwochow Předloha: Robert Harris (kniha) Hrají: George MacKay, Jeremy Irons, Liv Lisa Fries, Jannis Niewöhner, Jessica Brown Findlay, Anjli Mohindra, Alex Jennings, Robert Bathurst, Hodnocení: 40 %

Film Mnichov: Na prahu války se všemi výše zmíněnými plusy tedy dokáže diváka vtáhnout a naznačit, jak těžké chvilky vrcholní evropští představitelé v těchto časech prožívali. Je totiž důležité si uvědomit, že jejich skutečné předobrazy v září roku 1938 nevěděly to, co víme dnes my, a mnichovskou partii mohly považovat za finále, nikoli předehru.

Pro celkové dokreslení situace ale zcela chybí jakákoli zmínka o zdejší realitě té doby. Ve filmu se tak s tehdejším Československem nakládá shodně jako při reálném podpisu smlouvy: českoslovenští diplomaté sice byli přizváni, na jednání ale nebyli vpuštěni. Český divák tak dostává studenou sprchu ve zjištění, že pro dnešní britské tvůrce je důvod sporu o Sudety stejně imaginární, jako byl pro skutečného Chamberlaina v září 1938.

A když snímek po triumfálním příletu zpět do Londýna končí krátkou větou o tom, že mnichovská dohoda dodala Velké Británii rok času na dozbrojení a následnou porážku Hitlera, zavání jinak poměrně kvalitní filmařina až nepříjemným revizionismem.