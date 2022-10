VIDEO: Spravedlnost pro ukrajinského chlapce. Film Oběť čeká česká premiéra

Oběť sleduje příběh ukrajinské matky Iriny, která po násilném útoku na svého syna Igora hledá na českém maloměstě spravedlnost a její boj mobilizuje stovky dalších. Podezřelými pachateli jsou romští sousedé. Zdánlivý boj menšiny proti menšině se však rychle proměňuje ve zcela jiný střet, když se zraněný chlapec rozhodne odhalit pravdu o okolnostech útoku.

Film se natáčel loni na jaře. Na otázku, zdali válka na Ukrajině nějak proměnila okolnosti jeho vzniku nebo výslednou podobu, režisér Michal Blaško v rozhovoru pro iDNES.cz v srpnu prohlásil: „Naše hlavní hrdinka pendluje mezi Českem a Ukrajinou kvůli práci a kvůli potvrzení pro získaní občanství. Kvůli ničemu jinému. Situace se však proměnila a teď odtamtud lidé odjíždí ze zcela odlišných důvodů.“

„To nás přivedlo k myšlence, že se z toho vlastně nezáměrně může stát historický film. Ale jinak jsme to příliš dlouho neřešili... Ten film se neodehrává na Ukrajině a není o tom, co se tam teď děje. Je to příběh o Ukrajincích v Česku. Takže jsme se rozhodli, že na to nebudeme nijak odkazovat, protože by to mohlo vytvářet nechtěné konotace,“ dodal.

Hlavní roli ve filmu ztvárnili Vita Smačeljuk a Gleb Kuchuk. Z českých herců a hereček si v Oběti zahrála Alena Mihulová, Igor Chmela, Klaudia Dudová nebo Elizaveta Maximová. Autorem scénáře je Jakub Medvecký. Michal Blaško na sebe letos upozornil už seriálem Podezření a v minulosti spolurežíroval třeba Případy 1. oddělení nebo Specialisty.