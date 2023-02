Juraj byl v mnoha směrech geniální, vzpomínají Jakubiskovi spolupracovníci

Hudební skladatel Ondřej Soukup psal společně s Janem Jiráskem hudbu k Jakubiskovým filmům Nejasná zpráva o konci světa a Perinbaba a dva světy.

„Juraj byl geniální. V mnoha směrech. Když píšu hudbu k filmům, pouštím si je pořád dokola a když jsem se takhle opakovaně díval na jeho snímky, žasnul jsem, kolik je v nich detailů, které na jedno zhlédnutí nemáte šanci pobrat. Jsou výtvarně dokonale propracované a pro hudební skladatele nesmírně inspirující.

Měl i obrovský cit pro hudbu, jenže ten cit se každý den měnil. Takže s čím byl dnes spokojený, už zítra neplatilo. Byl ztělesněním toho, co říkal tuším Picasso, že dílo není dokončeno, ale opuštěno. To se projevilo na druhé Perinbabě, jejíž premiéra se kvůli covidu odsouvala. Takže na ni pořád pracoval, piloval, zkoumal, co by se dalo ještě vylepšit.

Já jsem ho měl strašně rád a doufám, že jeho duše už ze sebe sňala všechno to trápení a došla konečně pokoje,“ uzavírá Ondřej Soukup.

Jen v nejlepším na Jakubiska vzpomíná i herec Ondřej Pavelka, který s ním natočil filmy Postav dom, zasaď strom, Sedím na konári a je mi dobre a Post coitum.

„Byl to úžasný filmař, nejen v českém, ale i v evropském kontextu. Strašně rád jsem četl jeho scénáře, to byly krásně výtvarně zpracované knihy. S ním jsem se taky těsně před revolucí s filmem Sedím na konári a je mi dobre podíval na festival v Benátkách. Měl jedinečný humor a pohled na svět,“ říká.