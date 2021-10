Hrdina Mumie John Hannah uvede premiéru Zprávy. Důležitý film, tvrdí

Hrdina komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb, trilogie Mumie či seriálů Spartakus a Agenti S.H.I.E.L.D. ztvárnil ve filmu natočeném podle skutečných událostí podstatnou roli Warrena, spojky Červeného kříže.

„Když se vám dostane do ruky tak skvělý scénář, uvědomíte si, co máme společného s těmi, kteří tu byli před námi. Jejich síla a odvaha je pro nás velkou inspirací. O to víc, že v Evropě se opět zdvihá vlna nenávisti, rozdělování a strachu. Ten film je skutečně důležitý,“ vzkazuje Hannah.

Alfréd Wetzler a Rudolf Vrba dokázali po útěku díky své následně sepsané detailní zprávě přesvědčit svět o hrůzném fungování koncentračního tábora. John Hannah ve Zprávě hraje Warrena, který je mezi prvními konfrontován s tím, co se děje v Osvětimi, a má zprávu předat do oficiálních míst.

Papež Pius XII. či americký prezident Franklin Delano Roosevelt následně zažádali Maďarsko o zastavení deportací, což se stalo 9. července 1944, zhruba tři měsíce po útěku vězňů. Ačkoliv bylo uvolnění zprávy pozdrženo a dvaatřicetistránkový dokument byl zveřejněn až po mnoha týdnech, odhaduje se, že i tak bylo zachráněno asi dvě stě tisíc Židů.

Film byl již uveden v kinech ve Spojených státech, v Kanadě, Brazílii, Španělsku, Portugalsku, Francii a Japonsku. Prodaný byl do celkem devadesáti devíti teritorií včetně velkých trhů, jako je Čína. Slovensko jej vyslalo do bojů o Oscara.