Kdo bude novým Bondem? Hledání ještě nezačalo, přiznali producenti

Podle hollywoodských producentů Barbary Broccoliové a Michaela G. Wilsona ještě hledání nového herce ani nezačalo, napsala agentura Reuters.

„Nového herce ještě nějaký čas ani hledat nebudeme,“ uvedla Broccoliová v rozhovoru u příležitosti 60. výročí od premiéry prvního filmu Dr. No v roce 1962, ve kterém agenta ztvárnil Sean Connery. Posledním filmem s Danielem Craigem se totiž uzavřela další bondovská éra a producenty nyní čeká vymýšlení, jak vše „úplně nově přetvořit, což je velmi vzrušující“, dodala americká producentka.

Kukuřičné pole v Chicagu připomíná 60. výročí uvedení první bondovky do kin. (4. října 2022)

Zatímco fanoušci stále spekulují nad tím, kdo ztvární jednu z nejžádanějších rolí v Hollywoodu, jaké vlastnosti vůbec producenti od nového herce vyžadují? „Chceme především dobrého herce, někoho, kdo nemusí být nutně akčním hercem, ale kdo dokáže zahrát náročnou roli, o které píšeme ve scénáři,“ popsal Michael G. Wilson. „To je asi nejdůležitější. Ale když se podíváte na herce, kteří ztvárnili Bonda, je velmi těžké vyzdvihnout nějakou společnou charakteristiku,“ dodal.

Tajného agenta, který se nejprve objevil v dobrodružných románech britského spisovatele Iana Fleminga, hrál nejprve Sean Connery, poté George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan a naposledy Daniel Craig.

Jak k tomu poznamenala Wilsonova nevlastní sestra Barbara Broccoliová, právě výběr správného herce je pro úspěch celé série filmů nejdůležitější. „Díkybohu, že tenkrát obsadili Seana Conneryho, protože kdyby to nebyl on, nevím, jestli bychom tu ještě 60 let poté byli. A každý z dalších herců sérii posunul novým směrem a byl pro ni osvěžením,“ dodala.