Pokrokář Bond spasil Karla. Nový agent 007 pije kombuchu a trápí ho diverzita

Bond chodí s jednou ženou – právničkou, která obhajuje migranty. Zřejmě se mu to hodí do posudku pro novou dobu. A protože tento 007 je pokrokářským popřením své minulosti, očividně ho nijak netrápí, že jeho milá bondgirl to simultánně táhne i s jinými muži.

Bond také konzumuje hodně nakládaného korejského zelí kimči a čte mezinárodní vědecký časopis New Scientist.