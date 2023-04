Herec Liam Neeson odmítl roli Jamese Bonda kvůli zesnulé manželce

Poprvé Neesonovi telefon s nabídkou stát se agentem 007 zazvonil v roce 1995. „Viděli spoustu herců. Vyšel Schindlerův seznam a Barbara Broccoliová mi několikrát volala, jestli mám zájem, a já jsem řekl: Ano, měl bych zájem,“ vzpomíná Neeson na to, jak byl osloven pro film Zlaté oko. „A pak mi moje krásná žena, budiž jí země lehká, řekla: Jestli budeš hrát Jamese Bonda, tak se nevezmeme.“

Podle herce vše začalo jako žert. Jeho tehdejší snoubenka to však nakonec myslela vážně. „Dala mi ultimátum. A myslela to vážně! Vždyť mu všechny ty nádherné holky v různých zemích lezou do postele. Jsem si jistý, že část jejího rozhodnutí byla založena na tomhle,“ vysvětlil herec.

„Tak jsem ji škádlil tím, že jsem jí za zády broukal znělku Jamese Bonda a dělal, jako bych držel pistoli. To jsem dělal strašně rád,“ dodal Neeson, který tak roli přenechal Pierci Brosnanovi.

Místo Liama Neesona se Jamesem Bondem stal Pierce Brosnan.

O milovanou manželku Neeson přišel v roce 2009, kdy zemřela na následky zranění po pádu na lyžích. Oblíbené herečce bylo pouhých 45 let. S Neesonem tvořili pár od roku 1994 a v roce 1995 se jim narodil syn Micheál a o rok později druhý syn Daniel.

Micheál se se smrtí matky se vyrovnával těžko. Sedm let o ní nedokázal mluvit a večírkům s přáteli dával přednost před školou. Začal mít problém s alkoholem. Strávil pak měsíc v terapeutickém táboře v divočině v Utahu, aby se z toho dostal. Poté se přestěhoval do Londýna a začal se věnovat módě. Kromě toho se vrhl i na hraní a objevil se třeba ve filmu Mrazivá pomsta, kde měl jeho otec hlavní roli.

Ve 23 letech se rozhodl změnit příjmení z Neeson na Richardson. „Není to proto, že by Micheál měl nějaké problémy s otcem nebo by chtěl být neviditelný pro bulvár. Rozhodl se tak jednoduše proto, aby uctil památku své matky, mimochodem vynikající herečky, tím, že bude po zbytek života nosit její příjmení. Myslím si, že je to opravdu velice krásné gesto,“ řekla k tomu matka Richardsonové, herečka Vanessa Redgraveová (86).

Daniel Neeson studoval herectví, ale po studiích se stejně jako bratr rozhodl pro módní průmysl. Rozjel vlastní značku udržitelné módy, šetrné k životnímu prostředí.