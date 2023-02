Snaha o korektnost zasáhla i bondovky, z knih zmizí rasistické výrazy

Aktualizovaná verze bondovských románů bude dostupná od dubna, kdy mají být vydány k příležitosti 70 let od vydání první knihy ze série s názvem Casino Royale.

Každá kniha bude opatřena doložkou, která podle deníku The Daily Telegraph zní: „Tato kniha byla napsána v době, kdy výrazy a postoje, které by moderní čtenáři mohli považovat za urážlivé, byly běžné. V tomto vydání byla provedena řada aktualizací tak, aby se co nejvíce přiblížila původnímu textu a době, v níž se odehrává.“

Z knih bylo téměř úplně odstraněno slovo nigger (negr), které je v anglofonních zemích z úst bělochů považováno za vážnou rasistickou urážku. Fleming, jehož bondovky vycházely v letech 1951 až 1966, tento výraz používal běžně. V románech byl nyní nahrazen například neutrálním black man (černoch). Nejde ale o jediné změny.

Například v knize Žít a nechat zemřít z roku 1954 Bond popisuje Afričany, kteří obchodují se zlatem a diamanty, jako „chlapy, kteří docela dodržují zákony, až na to, když se moc napijí“. V aktualizované verzi o nich hovoří pouze jako o „chlapech, kteří docela dodržují zákony“. Úpravy amerického vydání Žít a nechat zemřít schválil sám Fleming, který zemřel v roce 1964.

Jiná scéna v knize, odehrávající se během striptýzu v harlemském nočním klubu, původně zněla: „Bond slyšel, jak publikum funí a chrochtá jako prasata u koryta. Cítil, jak jeho vlastní ruce svírají ubrus. V ústech měl sucho.“ Pasáž byla přepsána na: „Bond cítil elektrické napětí v místnosti“.

Společnost Ian Fleming Publications Ltd uvedla, že přezkoumala původní text a rozhodla se, že nejlepší bude následovat Fleminga. V knize Žít a nechat zemřít proto provedla změny, které spisovatel před smrtí autorizoval v americkém vydání.

V několika dalších knihách, včetně románů Thunderball (1961), Velmi důvěrné (1960) a Goldfinger (1959), byla odstraněny etnika určitých postav.

„V souladu s Ianovým přístupem jsme se podívali na výskyt několika rasových výrazů napříč knihami a řadu jednotlivých slov jsme odstranili nebo je vyměnili za výrazy, které jsou dnes přijatelnější, ale odpovídají době, v níž byly knihy napsány,“ řekli vydavatelé knih listu The Daily Telegraph.

Filmy o Jamesi Bondovi jsou jednou z nejúspěšnějších franšíz všech dob, dohromady vydělaly 7,8 miliardy dolarů (přes 174 miliard Kč). Poslední snímek s názvem Není čas zemřít byl uveden v roce 2021, naposledy se v něm jako agent 007 objevil herec Daniel Craig.