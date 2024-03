Kdo je skutečný vynálezce vychytávek agenta 007? Tvůrce efektů o bondovkách

Corbould poskytl rozhovor na výstavě Bond in Motion, která je na pražském Výstavišti k vidění do 1. dubna. Mluví i o tom, zda nejsou poslední filmy o agentovi 007 už jen výsledkem práce počítačových expertů.

Co vše obnáší práce supervizora speciálních efektů?

Je to hodně variabilní. Jedna část práce je například vytvoření požadovaného počasí – větru, deště, sněhu nebo mlhy. Další oblastí jsou různé vychytávky, třeba na autech Jamese Bonda. Nebo kaskadéři mají často specifické požadavky, jako jsou rolovací klece na auto nebo speciální ruční brzy. Děláme totiž hodně scén, kde řídí kaskadér, ale nesmí to být poznat, nebo na střeše auta je herec Daniel Craig (anglický herec, šestý představitel Jamese Bonda, hrající v posledních pěti bondovkách, pozn. red.), ale nesmí být vidět, kdo ho kde jistí a kdo ho kdy dubluje. Nebo instalujeme kamery na různá místa, třeba na jedoucí auta nebo dovnitř auta, abychom mohli natáčet zblízka reakce herců. A pak tu máme i velké mechanické scény, jako je třeba potopení domu v Benátkách v Casinu Royale (2006), vagony metra, které rozboří podzemí ve Skyfallu (2012), apod. Těch věcí, co ve speciálních efektech děláme, je opravdu široká škála.