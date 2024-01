KVÍZ: Black může být kdekoli. Co si pamatujete z třetího filmu s Potterem?

Ve věku 85 let v sobotu večer zemřela divadelní a filmová herečka Jana Hlaváčová. Ztvárnila desítky...

Rozstřel Začalo to tím, že na jedné schůzce předal písničkář Jaromír Nohavica historikovi Přemyslu Houdovi...

Svůj sen jsem utloukl o sklo. Teď chci dělat jen to, co mě baví, říká Jan Svěrák

14. ledna 2024

Premium Na poličce má asi metr sešitů, do nichž si už pět let zapisuje, co se mu v noci zdá. „Nechci...