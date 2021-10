Při natáčení filmů vedle kulek zabíjel i vlak či vrtule helikoptéry

1965 Natáčení ruského filmu Direktor

V Turkmenistánu při natáčení filmu Direktor o otci prvních ruských nákladních aut Ivanovi Lichačovovi utrpěl 5. listopadu 1965 ruský herec Urbanskij smrtelné zranění páteře, když se nákladní vůz, který řídil, na terénních vlnách převrátil na bok. Režisér Alexej Saltykov po této nehodě odložil natáčení filmu o čtyři roky a původní materiál prakticky vůbec nevyužil.



1967 Natáčení reklamy na Pontiac

V kalifornském Thousand Oaks zahynuli 19. ledna 1967 při natáčení reklamy na Pontiac kameraman Raffael John Esposito a herečka Brenda Lee Meinsenheimerová, když se uvolnila kamera na natáčecím autě, co jelo před nimi, a proletěla předním sklem jejich auta.

1982 Natáčení hororu Zóna soumraku

Při natáčení scény z filmu Zóna soumraku (Twilight Zone: The Movie) se 23. července 1982 z neznámých důvodů zřítil vrtulník na scéně. Vrtule usekla hlavu herci Vicu Morrowovi a dvěma dětským hercům. Vedoucí produkce John Landis byl později obviněn ze zabití, ale nakonec ho zprostili viny na základě tvrzení, že si nebyl vědom případné nebezpečnosti dané scény.

1984 Natáčení seriálu Cover Up

V říjnu 1984 zemřel americký herec Jon-Erik Hexum poté, co se střelil do hlavy rekvizitní zbraní. Stalo se tak při natáčení televizního seriálu Cover Up, kdy si Hexum krátil čekání na další natáčení tím, že hrál ruskou ruletou s revolverem Magnum 44. Vložil do něj jednu slepou střelu, kterou pak shodou okolností vystřelil v těsné blízkosti svého spánku. Exploze mu způsobila masivní krvácení do mozku a v nemocnici zemřel.

1993 Natáčení thrilleru Vrána

V patrně nejznámějším případu úmrtí nešťastnou náhodou při natáčení zemřel 31. března 1993 americký herec Brandon Lee při tvorbě gotického thrilleru Vrána. Při natáčení scény, ve které měl být zabit hlavní hrdina a jeho milenka, byl Brandon zasažen střelou z rekvizitní zbraně, v níž uvázl ostrý náboj. V nemocnici při pětihodinové operaci našli projektil, který mu prolétl břichem a uvázl v páteři. Krátce poté syn filmové hvězdy a mistra bojového umění kung-fu Bruce Leeho zemřel ve věku 28 let.

2007 Natáčení sci-fi Jumper

V lednu 2007 při natáčení sci-fi thrilleru režiséra Douga Limana s názvem Skokan (Jumper) zahynul vedoucí výpravy David Ritchie. Zabily ho padající úlomky ledu, horniny a písku, které byly připevněné ke zdi v exteriérové scéně a uvolnily se. Ritchie zemřel na místě a další zraněný byl převezen do nemocnice.

2014 Natáčení filmu Midnight Rider

Při natáčení filmu Mignight Rider o americkém rockovém hudebníkovi Greggu Allmanovi 20. února 2014 přejel nešťastnou náhodou asistentku kamery Sarah Jonesovou nákladní vlak. Produkce filmu nezajistila povolení filmovat na kolejích. Podle amerického magazínu Variety byl režisér snímku Randall Miller shledán vinným ze zločinu neúmyslného zabití, strávil rok ve vězení a musel se vyrovnat s rodinou zemřelé. Film nebyl nikdy dokončen. Na památku Jonesové vznikla kampaň Bezpečnost pro Sarah, která usiluje o zvýšení bezpečnosti při natáčení filmů.