Mádl si v Deníčku moderního fotra zahraje otce na rodičovské dovolené

Pár, který se neplánovaně stane rodiči, si rozdělí role nezvykle. Ona jako úspěšná designérka hraček může rodinu lépe finančně zabezpečit, tudíž se dohodnou, že péči o miminko převezme on. Otec si naivně myslí, že na rodičovské dovolené stihne napsat knihu, ale čeká ho spíš boj o přežití.

Film je celovečerním režijním debutem Jana Haluzy. „Na nabídku režírovat Deníček moderního fotra jsem reagoval podmínkou, že si chci scénář napsat sám, abych do něj mohl otisknout osobní pocity a prožitky z otcovství. Měl jsem doma půlroční miminko – prvního z mých dvou synů,“ líčí Haluza, podle jehož zkušeností je pojem „mateřská dovolená“ nejspíš míněn jako krutý sarkasmus.

„Nejvíc mě na tom stresujícím a vyčerpávajícím období fascinovalo, jak malý řvoucí rarach rozšířil po celé rodině vlnu lásky, radosti, porozumění a společná péče o něj ještě více upevnila vztah s mou ženou. To pro mě při psaní scénáře nakonec bylo hlavní téma – dítě se stane supersilným lepidlem,“ dodává.

Představitel otcovských trampot míní, že film si vzal z předlohy přesně to, co potřeboval. „Má tah na branku, děj i humor, díky němuž se blog Dominika Landsmana stal tak populárním. Haluzu znám delší dobu a vždy to byl pro mě režisér, teď se projevil jako dobrý autor,“ věří Jiří Mádl, který hrál už v Haluzově krátkém snímku První akční hrdina a pro komedii ho producentům doporučil.

Tým je vůbec propojený, Mádl kdysi Haluzu seznámil s jeho budoucí ženou, jejíž kamarádkou je zase Tereza Ramba, rovněž čerstvá matka, která o Mádlovi mluví jako o svém skorobratrovi. „Těším se tudíž na rodinné léto,“ uvedla herečka, jíž zase Mádl přezdívá „kojící John Lennon Instagramu“.

Kniha podle úspěšného blogu se dočkala dalších pokračování, nejnovější je Na chalupě s moderním fotrem, kde se vyprávění ujímá hrdinův syn.

Ukázku z předešlé spolupráce Mádla s Haluzou najdete na videu.