Režisér Besson přijede do Prahy. S diváky probere svůj nový film Dogman

Snímek byl uveden na letošním filmovém festivalu v Benátkách, kde byl nominován na cenu Zlatý lev pro nejlepší film. Do českých kin vstoupí 30. listopadu.

„Besson ve středu večer snímek DogMan osobně uvede a po projekci bude divákům odpovídat na jejich otázky,“ uvedla Jana Šafářová z distribuční společnosti Bioscop.

Režisér ve svém novém filmu popisuje příběh Douglase, kterého otec jako chlapce zavíral do kotců se psy. V dětství poznal jediné dvě věci: bolest působenou jeho nejbližšími a bezmeznou lásku a náklonnost psů. V dospělosti se jeho krátké chvíle štěstí v divadle, kde účinkuje jako herec, střídají s těmi, kdy ho žene smutek, bolest a touha po trestání bezpráví.

Film podle skutečného hororu

„Inspirace pro můj nový film částečně pochází z novinového článku o francouzské rodině, která zavírala své vlastní dítě do klece, když mu bylo pět. Z toho vyvstala otázka, co to s člověkem udělá mentálně. Jak někdo tohle přežije a co s ním udělá prožité utrpení? Tuhle myšlenku jsem se rozhodl prozkoumat prostřednictvím DogMana,“ uvedl ke vzniku filmu Besson.

Francouzský filmař Besson se podle kritiků pohybuje na hraně mezi filmovou komercí a uměním. Režisér snímků Magická hlubina, Leon, Brutální Nikita, Pátý element, Johanka z Arku či animovaného Arthura a Minimojů se prosadil i jako producent filmů, které do kina lákají davy diváků. Stál také za úspěšnou sérií krimikomedií Taxi, drsnou špionskou trilogií 96 hodin nebo filmech o Kurýrovi. Jeho filmy byly několikrát nominovány na francouzskou fillmovou cenu César, za snímek Pátý element byl oceněn Césarem za nejlepší režii. V Česku Besson natáčel velkofilm Johanka z Arku v hlavní roli s Millou Jovovichovou.

Jako režisér debutoval ve 22 letech krátkometrážním sci-fi L’avant dernier (Předposlední), při kterém se prvně setkal nejen se Jeanem Renem, ale také s Érikem Serrou, dnes Bessonovým dvorním autorem hudby. První celovečerní snímek - černobílý postkatastrofický příběh Poslední bitva - natočil v roce 1983.