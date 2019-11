RECENZE: Depeche Mode postavili filmový pomník sobě a svým fanouškům

Fanoušci Depeche Mode jsou nejlepší a nejoddanější na světě, nadto jsou to citlivé duše. Zhruba takové je poselství snímku režiséra a fotografa Antona Corbijna SPIRITS In The Forest. Zároveň je to ovšem fascinující sonda do života lidí, kterým tahle kapela opravdu změnila život.