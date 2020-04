VIDEO: Podívejte se, jak se Pucholt vrátil do zlatých časů Činoherního klubu

Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho. Nejúspěšnější hra zakladatele Činoherního klubu Ladislava Smočka byla přeložena do čtrnácti jazyků. V původním nastudování ze šedesátých let hrála i tehdejší herecká hvězda Vladimír Pucholt. Když bývalý herec před dvěma lety navštívil rodnou zemi, vrátil se do své role v Malostranské besedě.

Vedle Pucholta se speciálního čtení legendární hry zúčastnily i další persony Činoherního klubu Jan Kačer, Nina Divíšková či sám autor Ladislav Smoček. Mladší hereckou generaci zastoupil Ondřej Vetchý. V úvodním videu, které je nyní znovu k dispozici, se můžete podívat na celý záznam tohoto výjimečného divadelního setkání.

Rozhovor s Vladimírem Pucholtem najdete zde: