SÓLO PRO MORÁVKA: Co s mimozemšťany a jak u Morávků l. P. 1977 vypadaly neděle

Pro Primu to měla to být vlajková loď podzimu, místo toho však seriál Eliška a Damián propadl. Svůj večer vyhrál jen...

KVÍZ: Před čtyřiceti lety Šafránková s Abrhámem jeli do Jiljí. Byla svatba?

Už je to čtyřicet let, co měla na obrazovkách premiéru komedie Svatební cesta do Jiljí. Hlavní role ztvárnili Libuše...