SÓLO PRO HÜBLA: Mlíko v letadle. Hororovou komedii vnuklo řvoucí miminko

Již čtyři týdny žiju (Co žiju? Jak žiju? Nežiju!) ve světě bez víry. Tedy abych to upřesnil, bez víry v existenci spánku. Nejen každá noc, ale i den je epickou bitvou mezi lidskou touhou alespoň na chviličku usnout a záhadným miminkem, které má očividně schopnost manipulovat časem. Vždyť proč by jinak každé kojení trvalo více než čtyři a půl hodiny?