Sklíčená Holubová myslí na civilisty a modlí se. Ukrajinu podpořila i Havlová

Vcera odpoledne jsme debatovali s @holu_ka o situaci na Ukrajině. Pustila mi dokument na Netflixu. Winter on fire: Ukraine’s fight for Freedom. Nevideli jste ho? Ja do vcerejska ne. Vite, ze vlada proti svym obcanum vsech vekovych kategorii doslova,pouzila ty nejdrsnejsi ozbrojene slozky, cvicene na boj s teroristy, ktere je mlatili železnymi tyčemi, ze za nimi sli kriminalnici se sadistickymi sklony, kteří dostali pokyn “dobij ho”, ze sli vzdycky čestně tři a více ozbrojeni na jednoho neozbrojeneho a mlatili, a kopali…Ze do demonstrujicich strileli snajpři nevideni z bezpeci.Ze strileli a zabijeli i ty, kdo odnaseli ranene! Ze vtrhli na zimprovizovanou základnu červeného kříže a zplundrovali ji! Ze obcane se presto nedali, protestovali dal. Vice jak 90 dnu!!Jeden muz, ktery se Majdanu ucastnil a zavrazdili mu tam pritele a bratra, rekl:proto jsem musel zustat. Kvuli tem mrtvy. A za ne.Dama na fotografii je ve veku zen, ktere se take zucastnili Majdanu. Tedy v mem veku, ve veku matek a babicek. Takových zen v dokumentu mluvi nekolik. Chodi za postavajicimi ozbrojenci se svickou nebo z krizkem a prosi je: “nechod se zbrani vrazdit bratra” nebo se ptaji :”kdo te porodil, matka nebo vlcice”. A placi!! Neni to plac slabych, ani litosti. Je to plac zoufalstvi. Placou, ale neodejdou domu, stoji dal na Majdanu po boku svych muzu, starsich, po boku mladych lidi, kteri nechteji zit v totalite, bide a područí.Protesty na Majdanu trvaly presto 92 dni a dosahly sesazeni proruskeho prezidenty Janukoviče.Pak prisla vyzva @milionchvilek . @holu_ka se rozhodla, ze jedeme na demonstraci drive, nez ja. Matej pospichal za nami. Poradatele se me zeptali, zda nepromluvim. Rozhodne ne! Poslouchala jsem a vzpomnela si na Jana Palacha, jak zvedl v 89 narod k protestu. Kdyz jsem videla a slysela statecnou zenu vedle sebe, jak odhodlane provolava “SLAVA UKRAJINE” a po tvari ji tecou slzy, musela jsem se Ukrajine poklonit verejne se prihlasit, ze stojim za Ukrajinou. Musim si koupit ukrajinskou vlajku a vyvesit ji, jak uz to udelal pred nekolika dny @starosta_reporyje .Nevyzyvam vas, abyste to udelali taky, ale prosim, podivejte se na ten dokument.✌❤️Foto @holu_ka