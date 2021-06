Tři ženy v panelákovém bytě. Zlata Adamovská bude kadeřnicí z umakartu

Setkání tří žen v jednom panelákovém bytě, v jedné kuchyni. Probírá se svatební salon, švýcarská čokoláda, ale i pohřeb babičky. Na první pohled může působit, že novinka Tři grácie z umakartu, která má ve čtvrtek premiéru na Letní scéně Vyšehrad, cílí především na dámskou část publika.

„Humorem, nastavením zrcadla partnerským vztahům... No a možná právě třemi herečkami, gráciemi z umakartu,“ přemýšlí herečka Zlata Adamovská, co všechno přitom může novinka v režii Ondřeje Sokola nabídnout pánskému osazenstvu.

Adamovská se představí jako kadeřnice Marta. „Není schopná přiznat selhání ve výchově nyní už dospělé dcery, jež má mindráků nad hlavu,“ přibližuje roli. „Setkání se svojí sestrou po třiceti letech jí v mnohém otevře oči. Její impulzivnost a přímočarost jsou příčinou mnoha konfliktů, které mají často humorná, ale i dojemná vyústění,“ naznačuje k ději. Spolu s Adamovskou se v novince objeví Ilona Svobodová a Anežka Rusevová.

Inscenaci dle předlohy Michaely Doleželové a Janky Ryšánek Schmiedtové vedou jako hořkou komedii. A co hořkého zde vlastně diváci najdou? „Nevyřčené křivdy, narušené vztahy, neochotu přiznat si vlastní chyby, to vše zabalené do humorného hávu,“ shrnuje Adamovská. Třemi gráciemi zahájí Letní scéna Vyšehrad letošní provoz.

Během června se program rozběhne i na dalších letních scénách, které provozuje pražské divadlo Studio DVA. Už týden se hraje na Výstavišti Holešovice, v sobotu ožije Tvrz Divice na Lounsku. Dalším místem, kde lze zhlédnout tvorbu Studia DVA, je pražský Libeňský zámeček; zde se hraje od 18. června.

Program nabízí i Letní scéna Vítězná u Dvora Králové či samotná kamenná scéna Studia DVA.