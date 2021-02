Bude to oslava života! Studio DVA letos zvládne hned pět letních scén

Loni v létě se osvědčilo, jak se pod širým nebem diváci velmi rychle vraceli zpět. Tak vysvětluje producent a zakladatel pražské scény Studio DVA Michal Hrubý, proč i letos jeho divadlo vsadí na letní hraní. Studio DVA proto v červnu otevře hned dvě nové scény, celkem jich tak po republice bude mít pět.

„Letním scénám se věnujeme už od roku 2006, kdy jsme otevřeli první na Vyšehradě a už tehdy zaznamenali zájem. S výhledem k letošnímu roku jsme se pak na podzim rozhodli naši letní nabídku rozšířit. Už několik měsíců nehrajeme, všichni jsou připraveni a diváci rádi objevují nová místa. Prošli jsme se proto po Praze a vymysleli tuto alternativu,“ představuje Hrubý nové pražské open-air scény na Výstavišti a u Libeňského zámečku.



Jak budou nové scény velké?

Obě se pohybují okolo 500 až 600 míst. Tím, že se nacházejí na volném prostranství, jsme schopni vše uspořádat tak, abychom byli schopni hrát i za případných restrikcí.

Budou se programově lišit od Vyšehradu, aby si nekonkurovaly?

Na Výstavišti začínáme prvního června, na Libeňském zámečku v druhé polovině června. Primární pro nás nadále zůstává Vyšehrad. Všechny tři scény jsou oddělené dramaturgicky, prolínají se jen v některých případech. Třeba pouze na Výstavišti uvedeme Líbánky na Jadranu.

Letní love story Starci na chmelu zase uvidí diváci jen na Vyšehradě. Na zámečku plánujeme tituly z naší Malé scény, které se na Vyšehradě víceméně nehrají. Na každé scéně by tedy měl být repertoár odlišný. Ten máme obecně široký, a jak nehrajeme, nastává přetlak. Takže i herci jsou připraveni.

Myslíte, že je v Praze stále potenciál na další letní hraní?

Těžko říci. Ale i během běžné sezony hraje v Praze tolik divadel. Máme tu tedy velké množství lidí, kteří do divadel chtějí chodit. Navíc toto léto bude jiné. Očekávám velký zájem o kulturu, chybějící živý kontakt nic nenahradí. Mám kolem sebe spoustu lidí, kteří strašně touží potkat se, vidět živé herce, prostě se vrátit do režimu, na který byli zvyklí. Přeji každému, kdo nemohl hrát přes rok, ať si to v létě vynahradí. Čeká nás spousta letních scén v Praze i jinde, koncerty, divadla. Bude to barevné, bude to oslava života!

V létě plánují otevřít i jinak povětšinou zavřené kamenné scény. Včetně té vaší?

Ano. My vlastně v létě hrajeme v našem kamenném divadle každý rok, akorát v takovém omezeném provozu. I letos zde hrát budeme, pokud to tedy půjde. Ale rozhodně ne jako v běžné sezoně, protože se soustředíme právě na naše letní scény. Vedle těch tří pražských máme totiž ještě dvě mimo Prahu.

Kdo také bude hrát v létě Letní shakespearovské slavnosti

28. 6. – 3. 9., Praha, Brno, Ostrava Letní scéna Musea Kampa

14. 6 – cca 15. 9., Praha Letní Letná

12.–31. 8., Praha Muzikálové léto (HD Karlín)

10. 6. – 19. 8., Praha Hvězdné léto pod žižkovskou věží

17. 5. – 7. 9., Praha Letní scéna Divadla Bolka Polívky

6. 6. – 1. 8., Slavkov, Mikulov, Brno Noc na Karlštejně

25. 6. – 21. 8., Třeboň, Hluboká, Švihov, Kuks, Slavkov a další Otáčivé hlediště

15. 6. – 12. 9., Český Krumlov Letní scéna Divadla Ungelt

14.6. – 31.8., Praha

Prozradíte k nim něco bližšího?

Letní scéna na Tvrzi Divice je místem, ke kterému máme silný citový vztah. V běžných časech zde provozujeme zimní koncerty, letní hraní, nejrůznější workshopy. Na všechno tohle jsme připraveni, ovšem teď tu nemůžeme dělat vůbec nic. To je trochu depresivní.

V zimě se nám podařilo uspořádat dvě adventní soboty, kdy si lidé mohli přijít prohlédnout výstavu a rozsvícený vánoční stromek. Přišli sem s otevřenýma očima a s radostí. Já bývám rád jsem mezi lidmi, když do divadla přicházejí, tak jsem je vítal i tentokrát a dost mne překvapilo, že to byli převážně noví návštěvníci. Divická tvrz má opravdu sílu, je atraktivní, zájemci sem míří z celé republiky. A třeba i z Bratislavy. Její oblíbenost je už teď vidět na předprodeji.

A totéž platí o Vítězné, to je unikátní letní scéna na pastvinách nedaleko Dvora Králové. Má to zde neopakovatelnou, kouzelnou atmosféru. Občas slyšíte během představení řehtat koně či hýkat osla z přilehlých luk. Volný čas jsme zde letos využili i ke změnám amfiteátru. Udělali jsme terénní a sadové úpravy, aby hlediště získalo přirozenou elevaci. Je to pro nás takový výlet, kam se všichni těšíme.

Plánujete ještě další letní scény?

Ne. V tuto chvíli hledíme jen na letošek. Samozřejmě připravujeme roky další, ale všichni se nyní soustředí především na to, abychom mohli znovu otevřít a hrát. A vlastně divadla stabilizovat. Zvlášť v soukromém sektoru to bude náročné.

Chceme, aby tu s námi byli všichni naši spolupracovníci, až to půjde. Spolupracujeme totiž i s těmi, kteří u nás pracují jen na dohodu nebo jsou honorováni pouze za odehraná představení. Snažíme se s nimi být v kontaktu a pomáhat jim zorientovat se ve světě podpor. A díky naší online produkci Jsme s vámi se všichni snažíme i trochu pracovat a dát naději, že to přejde. A já věřím, že to přejde.

Jak utáhnete provoz finančně?

Není to snadné, jsme stoprocentně závislí na tržbách. K tomu směřuje naše reklama a marketingová kampaň. Prostě aby lidé přišli. Jinak se vždy snažíme, aby u nás diváci kromě představení zažili i něco speciálního. Třeba jen příjemný pocit. Vstoupíte do divadla, přivítají vás milí uvaděči, a tak se cítíte dobře ještě předtím, než usednete do hlediště.

A to se týká i letních scén: divácký servis od jejich příchodu až do momentu, kdy odcházejí, je strašně důležitý. Myslím, že to lidé oceňují, a právě proto se k nám vracejí. Pro všechny je toto čekání dlouhé a my můžeme fungovat jen díky velké podpoře diváků, kteří si nechávají vstupenky na přeložená představení a čekají.

Dovedete si s ohledem na aktuální situaci představit že byste se přeorientovali jen na letní provoz?

To je v tuto chvíli předčasné. Já jsem optimista, snílek. Zní to naivně, ale já věřím tomu, že vysvitne slunce. K letošním létu se prostě upínám.

Co se jinak nyní na vaší scéně děje?

Právě finalizujeme Tři grácie z umakartu v režii Ondřeje Sokola pro Letní scénu na Vyšehradě, kde se představí Zlata Adamovská, Ilona Svobodová a Anežka Rusevová. Dále máme připravenou inscenaci Beckham od Petra Zelenky. Tu jsme už nazkoušeli, ale oficiální premiéru odložili na listopad tohoto roku. Vše se totiž těžko připravuje, když nevíte datum premiéry. I pro herce je strašně těžké zkoušet a nevědět, kdy se začne hrát. A dále připravujeme nové nastudování komedie Mira Gavrana Vše o mužích v režii Jany Janěkové.

Jsme prostě okamžitě připraveni hrát. Samozřejmě je pro nás kritériem ekonomické hledisko, nemůžeme nyní začít hrát na větší dluh, než máme. Takže pro odpovídající diváckou kapacitu připravíme adekvátní program a začneme hrát, jakmile to půjde.