Začátky génia. Malý Nikola Tesla hladil kocoura po srsti, až to zajiskřilo

„Do Tesly jsem se zamiloval poté, co jsem přečetl autobiografii My inventions. Z ní mi nejvíce v hlavě utkvěl moment, kdy malý Nikola pohladí svého kocoura po zádech a v jeho srsti to zajiskří,“ popisuje režisér. Novinku uvede v premiéře pražské divadlo Komedie v pondělí.

Maksymov je i autorem předlohy. „Opíráme se o klíčové momenty v Teslově životě. Respektive o ty, které za klíčové považujeme. A také o jeho dílo, jak to seriózní a vědecké, tak i o jeho mlhavé futuristické úvahy,“ naznačuje k novince.

„Fascinovalo nás, jak se němu dodnes odkazuje řada velmi různorodých skupin od profesionálních vědců přes amatérské kutily, umělce až po numerology a ezoteriky. Jmenuje se po něm celá řada technologických firem,“ zdůrazňuje význam fyzikálního génia v narážce na Elona Muska či naši Teslu.

Za volbou tématu stojí autorova vazba na Srbsko. „Za svůj život jsem tam díky své práci strávil dohromady téměř půl roku. Bylo by jen velmi obtížné se tam s Teslou minout. Jmenuje se po něm každá druhá ulice, kavárna či pekárna, mají ho i na bankovkách. Hlouběji jsem se o něj začal zajímat však přibližně před rokem, kdy mě Lazar Novkov, hudební skladatel a multiinstrumentalista, oslovil, zda bych s ním něco nevytvořil v rámci Nového Sadu 2020 – hlavního evropského města kultury. Hledali jsme téma a Tesla se přímo nabízel. Ovšem pak přišla pandemie a náš plán padl. Tesla ve mně však neusnul. Hlodal dál a potom když přišla nabídka z Městských divadel pražských, vzpomněl jsem si na něj,“ vysvětluje Maksymov.



V představení si zahrají Štěpán Lustyk, Karin Vápeníčková-Bílíková a Milan Vedral jako trojice nadšenců, z nichž se každý rozhodl následovat velkého vynálezce z jiného důvodu.

„Hrajeme trojjedině Teslu, my všichni tři herci, neustále společně přítomní na jevišti. Zároveň zastupujeme obřadníky, kteří chtějí lidem předat příběh Teslova života,“ vysvětluje Vápeníčková-Bílíková. „Kdybych však hledala svou vnitřní motivaci, kterou jsme si na začátku s režisérem Jakubem stanovili, tak symbolizuji Teslovu něžnou stránku, jeho vášeň k literatuře, poesii a lásku k holubům,“ předesílá herečka.



Láska k poezii i holubům

Dále popisuje, že už samotné čtení scénáře bylo plné dobrodružství a objevování. Nejvíc ji prý překvapila Teslova láska k literatuře, poezii a holubům. „Přišlo mi krásné nad tím přemýšlet a hledat si na jevišti právě tyto polohy jeho já,“ přemýšlí.

Představení Tesla láká i na výraznou audiovizuální stránku: „Pracujeme se šesticí starých CRT Tesla televizí či řadou atypických hudebních nástrojů pro tuto příležitost speciálně navržených,“ slibuje Maksymov. Mezi nimi je i tzv. zeusaphone, nástroj fungující na principu Teslova transformátoru, který prý vydává až dvoumetrové elektrické výboje. „Myslím, že jsme společně našli spoustu zásadních a překvapivých momentů, které chceme divákům předat řadou divadelních jazyků,“ dodává Vápeníčková-Bílíková.

Sám režisér a autor scénáře přiznává, že přípravu představení s odborníky na fyziku nekonzultoval. „Nemyslím si však, že to ode mě bylo lajdáctví. Jakýs takýs přehled o elektromagnetismu mám, svého času jsem jezdíval na fyzikální olympiády a z fyziky jsem maturoval. Ačkoli ty časy jsou již v nenávratnu, vztah k fyzice mi zůstal,“ uvažuje Maksymov.

„Nicméně v této inscenaci zkoumáme Teslu jako osobnost a fenomén. Bavilo nás jeho podivínství a vizionářství, jeho úvahy o budoucím světě. Abychom pochopili Teslovy výzkumy do detailu a to pak předávali divákům, to jsem nikdy nepovažoval za náš úkol. Na to nám chybí erudice. Nikdy bychom v tom nemohli být silní, ani autentičtí. Snažili jsme se Teslu pochopit po svém,“ uzavírá režisér. Po pondělní premiéře bude možné Teslu v Komedii vidět 29. června a pak až 22. září.