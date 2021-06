I bez křídel můžeme doletět daleko. Vosička v Ypsilonce radí nejen dětem

Příběh o vosičce, která se narodila bez křidélek, a přesto si nezoufá, napsal a zrežíroval Jan Večeřa.

„Představení vypráví o handicapované vose Marcelce, která nemá křidélka a létá proto invalidním letadélkem. I navzdory svému handicapu je vosička poměrně veselý a hravý hmyz a ze svého omezení si nic moc nedělá. Při havárii s letadélkem potká dva komáří bratry a vznikne mezi nimi krásné, bezpodmínečné přátelství,“ nastiňuje děj herečka Lumíra Přichystalová, která se objeví v hlavní roli.

„Právě bezpodmínečné přátelství a taková, řekněme, lehkost bytí je červenou nití celého představení,“ dodává k inscenaci plné hudby a písniček, jejíž motto zní: I bez křídel můžeme doletět daleko.

Přichystalová přiznává, že ji příběh vosičky Marcelky nadchnul. „Jsme si v mnoha ohledech hodně podobné. Například když vosička zpívá v jedné písni ‚ale má duše ta létá vysoko a to mé tělo za ní by chtělo / však po zemi kluše jak tělo bez duše a je mu smutně a neveselo‘, jsem se přistihla, že to vlastně zpívám spíš za sebe než za vosičku,“ směje se.

„Upřímně doufám, že si děti v hlavinkách odnesou krásné písně, které v představení znějí, taky bezelstný pohled na přátelství či větu, kterou vosička často používá: „To jsem ráda, že jsem!“ Ostatně tato věta by mohla být takovým posláním i pro rodiče. A tak nějak úplně pro všechny lidi na planetě,“ přemýšlí a věří, že si představení určitě užijí i rodiče.

Vedle Přichystalové se v novince objeví Kryštof Mende, Jan Bradáč, Veronika Soumarová a Miroslav Novotný. Padesát minut dlouhé představení má premiéru už v neděli.

Mezi stany

Do Ypsilonky mohou jinak návštěvníci zavítat ještě po zbytek června; na programu najdou například Hlavu Medúzy, Utíkejte, slečno Nituš! či hned dva improvizační večery. S 1. červencem se kamenné divadlo uzavře představením Swing se vrací neboli O štěstí.

Legendární pražská scéna se totiž během léta objeví pouze mezi cirkusovými stany. Představení pro děti Hudbajky aneb Skrytý život nástrojů bude k vidění v rámci festivalu Letní Letná, konkrétně 25. srpna. A jen o den později se scéna přesune na Výstaviště, kde v Azylu78 odehraje hudebně taneční revue Kostky jsou vrženy aneb Don Juan a hlavně Pocta Jaroslavu Ježkovi.