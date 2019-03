Panenku oblékla Blanka Matragi, odrážedlo pamatuje dvě staletí

Exponáty pocházejí ze sbírky manželů Počepických z Lokte. „Vystavujeme naší sbírku, která se týká jízdních kol, kočárků a také dětských vozítek, jako jsou šlapací autíčka nebo tříkolky,“ uvedla Denisa Počepická.

K vidění je tak průřez historickým vývojem těchto dopravních prostředků. „Nejstarším exponátem z roku 1820 je dětská drezína, je jediná v Evropě. Je to vlastně odrážedlo a předek pozdějších jízdních kol,“ popsala sběratelka jeden z vystavených unikátů.

Sbírka manželů Počepických není zaměřená na počet vystavených exponátů. Oba se soustředili na to, aby představovala jednotlivé vývojové etapy cyklistiky. Její součástí je proto nejen historické odrážedlo, ale také dřevěné jízdní kolo (kostitřas), později na scénu přišla vysoká kola a nakonec se objevila takzvaná „safety“ kola. Tedy nízké bicykly, jejichž koncepce se zachovala víceméně dodnes.

„Sbírka mapuje vývoj cyklistiky, ale také kočárků. Z každého období proto vystavujeme nějakou tu zajímavůstku,“ dodala Denisa Počepická. Na výstavě je ale k vidění také řada dalších historických zajímavostí.

Jednou z nich je i panenka, která se jako jediná může pochlubit tím, že její oblečení pochází z dílny návrhářky Blanky Matragi. Oblečená je ve stylu arabských princezen. Samotná panenka pochází zhruba ze 60. let minulého století z limitované edice. Manželé Počepičtí k ní mají osobní vztah. Když ji ale získali, nebyla v nejlepším stavu.

A protože dlouholetým snem Denisy Počepické bylo mít něco od Blanky Matragi, pokusila se téměř o nemožné. Mít šaty na panenku. Manželé k ní dlouho hledali cestu, než se jim podařilo ji oslovit. Jejich nápad ale slavnou návrhářku zaujal.

„Byl to pro nás velký osobní úspěch, když pro nás ušila šatičky na panenku. Sama pak přiznala, že to bylo poprvé, nikdy to nedělala, a byla to pro ni mnohem složitější práce než jakékoliv jiné šaty,“ vzpomíná Denisa Počepická na spolupráci s Blankou Matragi.