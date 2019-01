V Citicích otevřeli továrnu na mýdlo, vyvážet chce hlavně do Německa

„Zatím vyvážíme do Německa, Polska či Litvy,“ uvedl Tomáš Lorenc, jednatel firmy Soap Sokolov. Výrobce ovšem experimentálně vyvezl i kontejner do Afriky. Zaměřit se však podle Lorence do budoucna hodlá hlavně na německý trh.

Společnost Soap Sokolov vznikla jako společný projekt Sokolovské uhelné a firmy Krufin, která má s výrobou mýdel už několikaletou zkušenost. Ze sokolovských dílen, kde Krufin mýdla doposud produkoval, se zřejmě do nových prostor v Citicích přestěhuje i menší výrobní linka.

Pro společnost, která je známá tím, že většinu postů zastávají lidé se zdravotním hendikepem, to ovšem podle jejího zakladatele Julia Krupy rozhodně nebude znamenat konec.

„Více se zaměříme na výrobu rtěnek,“ potvrdil Krupa.

Zatím jich dílny Krufinu vyprodukovaly na šest milionů ročně, nově by se měla výroba zvýšit na 20 milionů kusů.

I proto chce Julius Krupa zakoupit stroj na kompletaci rtěnek, doposud je totiž zaměstnanci kompletovali ručně. O odbyt šéf Krufinu strach nemá, rtěnky vyváží do 52 zemí světa.

Linky vychrlí dvacet tisíc mýdel za hodinu

Vznik moderní továrny v Citicích představoval investici přibližně sta milionů korun. Výstavba továrny včetně vybavení výrobními linkami trvala přibližně rok. Dvě linky italského výrobce Mazzoni dokážou za hodinu vychrlit 20 tisíc mýdel.

„Není problém, aby linky jely v nepřetržitém provozu,“ uvedl vedoucí výroby a výzkumu společnosti Soap Sokolov Dennis Preziosi. Linky se zastaví pouze v případě, kdy je na čase změnit sortiment výroby. I tak stojí maximálně 20 minut.

Základem výroby mýdla jsou takzvané mýdlové nudle. Ty se z palmového oleje vyrábějí především v Indonésii, odkud se dováží do Citic.

„Nudle se pak smíchají s barvivy a parfémy přesně podle požadavků zákazníků,“ naznačil Preziosa. Linku dokážou ohlídat pouze tři lidé, na jejím konci pak sedí šest žen, které skládají zabalená mýdla do krabic.

Ručně se bude balit jen zboží na zakázku

I tady je ovšem na obzoru změna. Výrobní cyklus by brzy měla ukončit práce robota. „Baličky ovšem o místo nepřijdou. Budou pracovat na zakázkovém balení našich výrobků,“ zdůraznil vedoucí výroby.

Počet zaměstnanců je podle jednatele Tomáše Lorence v současné době dvacet lidí. I kvůli zmiňované chystané robotizaci výroby společnost nechystá další nabírání sil.

Soap Sokolov je v současné době jediným průmyslovým výrobcem mýdla v České republice. Navazuje na tradici firem jako bylo Milo Olomouc, Setuza Ústí nad Labem či bratislavská Palma. Ve všech těchto podnicích však už výroba skončila i kvůli zastaralým technologiím.

Ta, kterou používá citická firma, patří ke světové špičce. A v Evropě moc velká konkurence neexistuje. Mýdlo se vyrábí v Německu, Francii a Polsku, do Evropy se pak vonící balíčky masivně dovážejí především z Turecka.

„Továrna v Citicích funguje od 2. ledna. Naším cílem v současné době ja zaměřit se na zvyšování kvality našich výrobků,“ dodal jednatel Tomáš Lorenc.