Ani kapka vody nazmar. Vary začaly monitorovat dešťovou kanalizaci

Podle primátorčina náměstka pro investice Petra Bursíka (ODS) se systematické kontroly dešťové kanalizace ve Varech neuskutečnily od roku 1994.

Radnice chce prostřednictvím takzvaného pasportu zjistit, kde kanalizace je, kde naopak chybí i kolik peněz by měla stát její oprava či výstavba.

„Cílem je prověřit, v jakém stavu kanalizace je, protože to dneska nevíme. Pak se také celorepublikově řeší stav vody a je, tuším, vypsaný dotační titul. Proto ještě vytipujeme místa, kde by popřípadě mohly vzniknout nějaké jímky pro shromažďování vody. Ta by byla určená pro možnosti mytí komunikací, zalévání a tak dále,“ uvedl náměstek.

Vedení radnice se podle něj dohodlo i na tom, že pokud bude město budovat parkovací stání či odstavné plochy, součástí bude pokud možno zatravňovací dlažba.

Voda má díky ní zůstat v půdě, a nikoli stékat po asfaltu pryč. Petr Bursík zároveň upozornil, že ze své předchozí praxe ve stavebnictví ví, že dešťová kanalizace krajského města není v dobrém stavu. „Momentálně máme vytipovaných šest až sedm nejkritičtějších míst, ve kterých stojí voda,“ řekl.

Jedná se například o Horovu a Jateční ulici či křížení ulic Charkovská a Západní. Na ty se průzkumy zaměří jako první, další se přidají v ulicích, kde město chystá rekonstrukce. Jde například o Hynaisovu nad lázeňským centrem, jejíž oprava začne během několika týdnů.

Monitoring dešťové kanalizace bude stát město 900 tisíc korun včetně DPH a má pokračovat po celý rok, pokud to umožní klimatické podmínky. „Samozřejmě nemůžete lézt v mrazu do kanalizace a dělat tam průzkum,“ konstatoval Petr Bursík.

S novou snahou radnice souhlasí opoziční Piráti. Jejich lídr Jindřich Čermák uvedl, že jakékoli zmapování městského majetku samozřejmě musejí více než přivítat. „Nicméně to lze udělat za pár tisíc i za pár milionů. Pokud budou parametry nastavené rozumně, je i tato částka adekvátní. Uvítali bychom, aby výsledná pasportizace byla volně dostupná, například ve formě otevřených dat,“ doplnil.

Monitorování dešťové kanalizace je v pořádku i podle bývalého primátora a nyní opozičního zastupitele Petra Kulhánka (KOA). Ten zároveň uvedl, že nezná zadání, a tedy rozsah pasportu, proto nelze říct, zda cena odpovídá.

„Pokud by mělo jít o kompletní kamerový monitoring, cena může byt adekvátní. Otázkou ale zůstává, jak byla pasportizace zadaná. Detailní znalost soustavy má společnost Vodárny a kanalizace, která také nabízela spolupráci. Nebyla ale ani poptána a zakázku získala firma jiná. Nevím, zda proběhlo poptávkové či výběrové řízení, v každém případě ale měla být zcela určitě oslovena k podání nabídky i Vodakva (Vodárny a kanalizace Karlovy Vary),“ uvedl Petr Kulhánek.

Radnice udělila akci výjimku ze zásad pro zadávání veřejných zakázek. Získala ji společnost Gvoždík. „Jsou tady dvě společnosti, respektive jedna, která se tímto zabývá. Jsou tu Vodárny a kanalizace a firma Gvoždík. Když Vodárny a kanalizace potřebují, tak poptávají Gvoždíka a se vší úctou, nechceme sem tahat někoho z Horní Dolní,“ vysvětlil výjimku Petr Bursík.