V prostorách knihovny vybudovala nemocnice za 6 dní ambulanci pro uprchlíky

Od čtvrtečního rána funguje UA Point v pavilonu N nemocnice v Karlových Varech.

„Cílem je poskytnout uprchlíkům akutní lékařskou péči. Postupně by se ale měli zařadit do běžného systému zdravotní péče v České republice. To znamená najít si svého obvodního lékaře,“ uvedl Josef März, generální ředitel KKN.

I proto bude provoz UA Pointu pouze dočasný. Jak dlouho ovšem potrvá, to si März netroufá odhadnout. „Týdny, možná jednotky měsíců? Prostě jak dlouho bude potřeba,“ naznačil ředitel.

V UA Pointu najdou uprchlíci lékaře pro dospělé i děti. Záměrem vedení nemocnice je podle zdravotní ředitelky KKN Dagmar Uhlíkové zajistit provoz tak, aby na každé směně byl alespoň jeden rodilý mluvčí z řad zaměstnanců.

„Nejen Ukrajinců, ale i Rusů,“ upřesnila Uhlíková s tím, že rodilých mluvčích je v nemocnici zaměstnaných necelých 40. „Budeme ovšem spolupracovat i s překladateli, kteří působí v KACPU,“ doplnila.

Podle Josefa Märze není v plánu zřizovat podobná centra v nemocnicích všech okresních měst. „Do zdravotní péče o uprchlíky se ale všechny aktivně zapojují,“ zdůraznil ředitel KKN.

UA Pointy mají odlehčit práci ve standardních provozech karlovarské nemocnice. „Pro ty je péče o uprchlíky velkou zátěží,“ dodal Josef März.