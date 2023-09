Krušné hory chtějí pořádat setkání evropských turistů, mohly by jich přijet tisíce

„Byla by to pro region skvělá propagace,“ uvedl ředitel destinační agentury Štěpán Javůrek jeden z hlavních důvodů, proč se o pořádání Euroranda ucházet.

Akce se totiž každoročně účastní několik tisíc lidí z celé Evropy. „Chceme takto prezentovat Krušné hory i jako region zapsaný na seznamu kulturního dědictví UNESCO,“ podotkl Javůrek.

Není to jen o turistice

Další rozměr pořadatelství Euroranda je podle něj v ryze ekonomické rovině. „Přínos do ekonomiky regionu by se pohyboval v řádu milionů korun,“ naznačil ředitel destinační agentury. Navíc by zpropagoval i ty regiony Krušných hor, které zatím leží stranou zájmu návštěvníků. „Třeba okolí Vejprt či Kovářské,“ konstatoval Javůrek.

Eurorando v minulosti hostila řada evropských zemí. V roce 2016 to bylo Švédsko. Setkání se tam tehdy zúčastnil i karlovarský turista Vladimír Zedník. Možnost, že by se tato akce mohla konat i v Krušných horách, vnímá pozitivně. „Není to jen o turistice,“ uvedl Zedník. „Lze nahlédnout i do kultur jiných států, je to i o setkání přátel,“ doplnil.

Tři dny jsou málo

Do doby, než by se v Krušných horách mělo uskutečnit setkání evropských turistických federací, chce destinační agentura Krušnohoří řešit nejpalčivější problémy trápící region. Největším je podle Javůrka chybějící infrastruktura. „Ta prozatím není ani taková, aby bez problémů mohla pojmout dnešní počet turistů,“ posteskl si Javůrek.

Návštěvníci navíc jezdí do Krušných hor na kratší dobu, než do jiných českých regionů. A průměrná délka pobytu je podle Javůrka méně než tři dny. „Zátěž je přitom stejná, jako kdekoliv jinde. Tam ale turisté většinou pobudou delší dobu, a tím pádem utratí rovněž více peněz,“ konstatoval ředitel destinační agentury Krušnohoří.

Rozvoji cestovního ruchu přitom může výrazně pomoci i stát. Při nedávné návštěvě Karlovarského kraje to uvedl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Jedno z řešení vidí v dopravě. „Pokud se má tento region v budoucnu rozvíjet, musíme zajistit mnohem kvalitnější silniční spojení,“ naznačil ministr Dvořák.

Ne vše ale podle něj lze řešit přes evropské fondy. O rozvoj regionů se podle jeho názoru musejí zasadit i sami jejich obyvatelé. „Krušné hory neměly v minulosti úplně dobrou pověst. Proto jsem rád, že cítím narůstající zaujetí pro to pomoct si sami. I to je pro vládu dobrá zpráva,“ řekl po jednodenní návštěvě kraje ministr Dvořák.