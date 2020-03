Do bufetu na konci světa musejí zásoby nosit dva kilometry na zádech

Teploměr ukazuje tři stupně pod nulou, sněží a zaniklou obec Jelení v Krušných horách čeká po typicky jarním počasí zase pár dní pravé zimy. Před cestou stoupající k tamnímu turistickému přechodu se Saskem zastavuje auto. Kvůli zákazu vjezdu dál pokračovat nesmí. Vystupuje z něj Honza Sláma se svým společníkem Mírou Dejlem.



Je deset hodin dopoledne a oni musejí zásobit bufet na hranici pojmenovaný Celnice, který začali před pár týdny provozovat. S naloženými batohy a kanystrem pitné vody mají před sebou zhruba dvoukilometrovou trasu. Honzův osobní rekord je zatím ten, že ji zdolal během jednoho dne třikrát. „Už dlouho jsem se nevážil, ale myslím, že jsem pár kilo zhubl,“ směje se.

Kdyby bylo letos sněhu dost, se zásobami by jim na Celnici pomohla rolba, která upravuje na Karlově stezce běžkařkou trasu k přechodu. Jenomže sníh roztál, takže zase musejí po svých. Odhadují, že obden mají na zádech sedmnáct kilo, dalších deset kilo v rukách. Kromě vody nosí nápoje, chleba nebo třeba klobásy.

„Tohle všechno musíme dostat nahoru a po vyprázdnění zase dolů. Jenomže pak už to není tak těžké, navíc je to z kopce,“ popisuje Míra. Na pomoc si občas vezmou boby, které při zpáteční cestě používají coby osobní dopravní prostředek.

V zatáčce nad Jelením má kvůli těžkému nákladu nejprve krizi Honza a zbavuje se alespoň kanystru s vodou. Přebírá jej Míra. „Na mě přijde krize vždycky až před hranicí. Pořád jdu, jdu, ale ta bouda se vůbec nepřibližuje,“ vypráví. Během cesty si prohodí kanystr minimálně pětkrát. Na hranici jej s úlevou odkládají a otevírají bufet.

Občerstvení na konci světa

„Na jaře jsme tady dělali catering. Každoročně se tu totiž koná setkání na Karlově stezce, kterým se zahajuje cyklistická sezona. Když jsem viděl, kolik lidí tu bylo, kolik jich sportuje a pohybuje se v tomto prostoru Krušných hor, tak jsem si říkal, že by byla škoda, kdyby se tu mohli občerstvit jen jednou za rok,“ popisuje Míra.

Honza loni prošel celé Krušnohoří pěšky se spacákem na zádech. Trvalo mu to čtyři dny a z vlastní zkušenosti ví, že bufetů ve zdejších horách mnoho nefunguje. „Šel jsem sice po trasách, abych se vyhnul civilizaci, ale bufetům jsem se vyhýbat nemusel, protože moc nejsou,“ říká.

Celnici mají v nájmu díky podpoře od nedalekých Nových Hamrů, kde Míra provozuje ještě penzion. Na hranici zůstává jen tehdy, pokud dorazí hodně lidí. Jinak zvládá obsluhu bufetu Honza sám.

„Tohle místo má pro mě hrozně hluboký význam, všude kolem je historie. Zatím se s ním ještě ztotožňuji, ale vzhledem k tomu, že sem chodí fajn lidé, energie je tu úžasná,“ popisuje Honza. Jednu okenici bufetu přitom zdobí fotografie jeho rodičů z osmdesátých let, kteří si tam dali rande.

Je něco před jedenáctou dopoledne a kolem Celnice začínají chodit turisté. Jako první se tam objeví starší pár z Německa. Podle Míry jde o typické návštěvníky. „Řekl bych, že Čechů sem dorazí tak třicet procent, zbytek tvoří Němci. Určitě jsou víc aktivní než Češi, víc chodí na procházky a do přírody, hlavně ti starší,“ říká.

Celnice má zatím otevřeno podle počasí a provozovatelé o tom dávají vědět prostřednictvím jejího profilu na sociálních sítích. Na hranici by rádi zůstali.

„Záleží na Nových Hamrech, jestli nám prodlouží nájemní smlouvu. Pokud ano, počítáme s rozvojem, a to včetně některých akcí. Priorita je pro nás zima a léto,“ říká Honza. V plánu mají například pořádání řezbářského sympozia, do budoucna by se také rádi soustředili na rodiče s dětmi, aby jim mohli po dvoukilometrové trase nabídnout zajímavý cíl.

Hraniční přechod leží 939 metrů nad mořem a říká se mu Pohraniční či Železná brána. Patří k nejstarším v Evropě.