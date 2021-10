Mariánské Lázně šetří kvůli pandemii, po městě jezdí méně trolejbusů

„Změna je to jen dočasná. Připomínky jsme zaznamenali a vyslyšeli. Linku číslo 7 jsme posílili v časech příjezdů spěšných vlaků a všechny hlavní spoje nyní jezdí celý okruh přes Goethovo náměstí. Aktualizované jízdní řády je možné najít na webu Městské dopravy Mariánské Lázně (MDML),“ informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina na svém Facebooku.

Tam rovněž starosta vysvětlil, že krok je důsledkem nedostatku peněz.



„Kvůli propadu příjmů následkem pandemie čítá náš rozpočet ztráty v řádu desítek milionů korun. Jen pomoc podnikatelům v městských nebytových prostorech ve formě slev na nájmech znamenala od března 2020 do dubna 2021 propad rozpočtu ve výši 17 milionů korun. Dalším příkladem je výběr místního ubytovacího poplatku. Jen za rok 2020 byl o osm milionů nižší než původní předpoklad sestavený na základě vývoje v předcházejících letech. A ani letos se jej nepodaří naplnit. Rovněž prognóza na rok 2022 není optimistická,“ vysvětlil starosta Kalina důvod změn.



Připomněl, že letošní rozpočet pamatoval na městskou dopravu částkou 21 milionů, což je více než sedm procent celého rozpočtu města. Jenže to nestačí.

„Podstatné ale je, že linky 3 a 5 nejsou zrušeny navždy. Stále figurují ve smlouvě mezi městem a MDML. Ale dokud to finanční kondice města nedovolí, musíme s péčí řádného hospodáře šetřit. Prioritu mají investice do rozvoje města,“ dodal starosta.

Skutečnost, že linky zrušeny nebyly, potvrdil i jednatel společnosti MDML Zdeněk Suchan.

„Ta současná situace je reakcí na dvě věci. Ta první je, že loni a částečně i letos vinou koronavirových omezení jezdilo trolejbusy minimum cestujících. Tím pádem nebyly tržby a tedy i doprava je pro město dražší. Ta druhá věc je ta, že město nebylo schopné za současné situace finančně provoz pokrýt,“ konstatoval Zdeněk Suchan.

Společnost se nyní podle jeho slov snaží najít cestu, jak provoz linek obnovit. Důvod je jednoduchý. Nové trolejbusy, které po městě jezdí, musí splnit podmínky dotace a najet určitý počet kilometrů.

„Firma dělá všechno pro to, aby doprava zajištěná byla, vozy jsou nové, kvalitní, bezemisní. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že právě ekologická doprava je výrazně dražší než například klasické diesely. S tím musíme všichni počítat,“ podotkl Suchan s tím, že společnost plně podporuje snahu města získat status klimatických lázní a právě trolejbusy k tomu nemalou měrou přispívají.

„Pokud by se to podařilo, byla by to v evropských poměrech ojedinělá záležitost. V kombinaci se zapsáním do UNESCO by to mohlo pro lázně znamenat víc hostů a návštěvníků. A pokud bude víc cestujících, bude se rozšiřovat i doprava,“ předestřel jednatel dopravního podniku.

Další problém pro ekologickou dopravu však představují rostoucí ceny energií. „My jsme předložili městu finanční model, ale ten s takovým nárůstem samozřejmě nepočítal. V okamžiku, kdy cena energií stoupá, tak jej samozřejmě budeme muset upravovat podle aktuální situace. Zatím se držíme, snažíme se nakupovat elektřinu přes burzu, aby cena byla co nejvýhodnější,“ uvedl.

Zda v té souvislosti dojde i ke zdražení jízdného, o tom nyní podle něj společnost neuvažuje. „To zatím nedokážu říct, ale pokud by k tomu mělo dojít, tak vždy ctíme princip, aby místní lidé měli jízdné výhodnější. Proto existují časové jízdenky a karta Marjánka. Jestli by ke zdražování mělo dojít, tak nejdříve na začátku nového roku,“ doplnil Zdeněk Suchan.