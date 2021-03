Mariánské Lázně musí aspoň rok sledovat ovzduší, aby dostaly nový titul

„Pokud se nám to podaří, staneme se jedním z šesti míst v republice, která mohou být nazývána klimatickými lázněmi. Město by tak mělo další do sbírky svých léčivých zdrojů, s nimiž může počítat,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.



Zmínil také, že statut klimatických lázní by měl být velkou výhodou pro všechny poskytovatele ubytování a hoteliéry, kteří nemají přímé napojení na některý z léčivých pramenů.

„Právě tito podnikatelé by to mohli zařadit do svého portfolia. Byla by to velká pomoc i poskytovatelům dalších služeb ve městě,“ nadnesl starosta, který žádost vidí jako logický krok i kvůli tomu, že jen kousek od města západním směrem leží Lázně Kynžvart, kterým statut klimatické lázně již náleží.

„Já pevně doufám, že až provedeme patřičná měření a jejich hodnocení, potvrdí se, že i my máme na ten statut právo. Proto jsme oslovili Český inspektorát lázní a zřídel, který v tomto případě o udělení rozhoduje, a už od nich máme jasná kritéria,“ přiblížil starosta.



„Jedním je pravidelné a důkladné měření emisí a škodlivin ve vzduchu. Chceme v té souvislosti oslovit Český hydrometeorologický ústav s prosbou, zda by nám do města nějakou meteostanici umístil. Nebo se domluvíme na pravidelném měření prostřednictvím mobilních stanic. Stav ovzduší se musí monitorovat alespoň rok, pak se všechny hodnoty zprůměrují a posoudí. Jak je naše snažení úspěšné, budeme mít jasno někdy v polovině příštího roku,“ popsal.

Pomoc pro cestovní ruch

Pomoci chce rovněž Mariánskolázeňská asociace cestovního ruchu. Plánuje aktivně spolupracovat s městem, s místní agenturou KIS Mariánské Lázně a regionální organizací Živý kraj na obnově infrastruktury tak, aby v Mariánských Lázních vznikl komfortní prostor pro rozvoj lázeňství a cestovního ruchu.

Předseda představenstva asociace Karel Kalivoda je přesvědčen, že po krizi spojené s koronavirem mnozí lidé přehodnotí svůj přístup a pozitivní vliv léčebných zdrojů na zdraví se stane významným kritériem například při výběru dovolené. Zmínil také, že město v dohledné době čeká spolu s dalšími lázeňskými místy Evropy zápis na seznam světového dědictví UNESCO.

A v nových podmínkách může mít tento statut pro Mariánské Lázně velký význam.

Lázeňské město je už dnes čistotou ovzduší proslulé. Právě kvůli tomu před lety neuspělo s žádostí o dotaci na nízkoemisní vozidla pro městskou hromadnou dopravu. Nicméně starosta upozorňuje, že pro klimatické lázně jsou limity mnohem tvrdší. Pozornost odborníci věnují například hodnotám polétavého prachu, který je produkován zejména lokálními topeništi a dopravou.

Podle starosty se v té souvislosti hodně diskutuje o omezeních. „Mluví se například o tom, že by se prostor od městské knihovny změnil na pěší zónu. Nicméně odborníci, kteří už na té první fázi pracují, a já s nimi naprosto souhlasím, sami říkají, že nejsou příznivci toho, aby se v obci či městě nějak významně měnil život. Takže pokud by to znamenalo, že bychom například měli udělat z celé lázeňské oblasti pěší zónu, tak je na zvážení, zda je žádoucí o statut klimatických lázní vůbec usilovat,“ dodal starosta.