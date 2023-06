Úpravy u Medardu se jako vize budoucnosti líbily odborníkům i veřejnosti

„Ohromně nás těší cena za hlasování veřejnosti, protože projekt využití okolí Medardu děláme právě pro veřejnost. Krásným úspěchem je druhé místo od odborné poroty, bereme ho jako ocenění odborníků pro architekty z ateliéru A8000, kteří odvedli fantastickou práci,“ komentoval výsledky soutěže Pavel Poc, člen představenstva Sokolovské uhelné a skupiny SUAS Group.

Poznamenal, že za sebe osobně má obrovskou radost z ceny časopisu Stavebnictví. „Zástupkyně redakce dokonale pochopila náš záměr. A sice, že vzniká projekt, který umožní udržitelný rozvoj okolí jezera, ochrání kvalitu životního prostředí a krajina se tak vrátí do rukou a srdcí lidí, kterým patří,“ uvedl Poc.

Už příští rok chce investor začít s budováním multifunkční stezky, která areál zpřístupní veřejnosti. Na ni potom naváže zástavba, zázemí pro vodní sporty, bydlení a řada služeb včetně obchodů, restaurací a další infrastruktury. Podle Pavla Tomka, předsedy dozorčí rady SUAS Group, na Sokolovsku se teď tvoří budoucnost kraje. Ale budoucnost je to ještě relativně vzdálená.

„Bavíme se o horizontu desítek let. A taky o desítkách miliard korun investic. Když jsme začali uvažovat o budoucí podobě jezera, hledali jsme inspiraci v zahraničí. Byl jsem se podívat v rakouském Zeel am See. Jezero je asi stejně velké, zástavbu kolem něj ale lidé tvořili stovky let. Tak doufám, že jsem to s optimismem u projektu Medard moc nepřehnal,“ řekl Pavel Tomek.

Sokolovská uhelná už požádala o zařazení jezera Medard mezi strategické projekty v rámci operačního programu Spravedlivá transformace. „Rekultivace je v tomto území hotová, projekt zajistí, aby se tam návštěvníci cítili dobře, měli základní infrastrukturu pro bezpečí a komfort. To je smyslem transformace, jít nad rámec zákonných povinností ve prospěch území, lidí v něm a samozřejmě udržitelnosti,“ uvedl Pavel Poc.

Pokud Sokolovská uhelná získá dotace, chce ve druhém pololetí vybrat zpracovatele projektové dokumentace. „Realizace začne příští rok a projekt by měl být hotov 30. června 2027. Celkové náklady jsou 658 milionů korun, z toho by podpora z programu Spravedlivá transformace měla být 559 milionů. Místní i návštěvníci pak mohou sledovat proměnu, která oblast konečně posune na další úroveň,“ dodal Poc.

Výsledky 22. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje Dokončení obnovy areálu Nemocnice Cheb a druhá etapa opravy Vřídelní kolonády byly podle odborné poroty nejlepšími stavbami Karlovarského kraje v letošním 22. ročníku, obě shodně obsadily první místo. Druhé místo získala přestavba bývalé textilní továrny na muzeum v Plesné, třetí místo porota udělila Náplavce Ohře v Karlových Varech. Odborníci ocenili mezi projekty i návrh oživení výpravní budovy v železniční stanici Františkovy Lázně. Laické veřejnosti se nejvíce líbila realizace Náplavka Ohře v Karlových Varech. Mezi zachráněnými památkami vyhrála letos obnova statku č. 1 v Pomezné. Za neokázalé a elegantní architektonické řešení stavby a význam pro environmentální výuku dětí a mládeže porota udělila i čestné uznání stavbě Přírodovědného centra při DDM Sova v Chebu. Za citlivý přístup ke kompozici prvku v krajině a environmentální přínos z hlediska zadržování vody v území porota ocenila také Systém tůní a výsadby zeleně v Josefově na Sokolovsku. Mezi projekty kromě železniční stanice ve Františkových Lázních odborná porota udělila dvě druhá místa. A to transformaci okolí jezera Medard u Sokolova a Multifunkčnímu domu v Dolních Nivách. Třetí místo získal projekt Astronomické observatoře v Branišově. V hlasování veřejnosti se letos sešlo 4451 hlasů. Z toho 806 hlasů získala karlovarská Náplavka Ohře. Mezi projekty se laikům nejvíce líbila transformace okolí jezera Medard. Uděleny byly i ceny osobností. Cenu ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely získala přestavba bývalé textilní továrny v Plesné. A stejnou stavbu ocenil i hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Cenu primátorky Karlových Varů Andrey Pfeffer Ferklové získala Náplavka Ohře. Odborný časopis stavebnictví svou cenu dal transformaci okolí jezera Medard. Letošního 22. ročníku soutěže se zúčastnilo 23 staveb, 13 projektů a pořadatelé také vybrali šest zachráněných památek.