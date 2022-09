Přes Antonínský most se opět dostanou k Medardu cyklisté i chodci

„Opravy vyšly na zhruba 25 milionů korun. Most byl ve špatném technickém stavu, a to především kvůli zatékání do nosné konstrukce. Zhotovitel v rámci stavebních prací odstranil svršek mostu a odboural nejvíce narušené části nosné konstrukce, provedl její sanaci, betonovou spřahovací desku a jako finální povrch položil novou asfaltovou vozovku,“ popsal práce mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Dodavatel během rekonstrukce zjistil, že jeden z pilířů je více poškozený, což ale nesouviselo s původní zakázkou.

„Tím, že klesla hladina v řece Ohři pod limit, který nebývá běžný, tak se obnažila pata pilíře, který byl narušen proudící vodou v řece,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.

Náklady na opravu dosáhly téměř 700 tisíc korun a radnice je bude chtít uhradit rovněž z dotace.

„Jezero Medard se nachází v území bývalého povrchového lomu Medard, kde oba Antonínské mosty sloužily pro převedení důlní dráhy. První Antonínský most přes silnici a železnici nechalo město za vlastní peníze opravit v roce 2017. Se žádostí o opravu se tehdy na město obrátila Správa železnic,” dodal Meluzín.

Z ekomiliard se financuje i stavba nedaleké Krejcarové lávky přes Ohři.