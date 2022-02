Těžaři představili řešení pro dobu pouhelnou, obří město u jezera

Studie bude řešit budoucí podobu jezera Medard a jeho okolí. Jedná se o dva tisíce hektarů země a zhruba 500 hektarů vodních ploch. Důraz se přitom klade na udržitelný rozvoj, ekologii a zaměstnanost.

Nejen pro Sokolovsko, ale i pro celý kraj je to jedinečná šance, jak zastavit odliv mladé generace. „Mají-li v kraji nadále zůstávat mladí lidé a neodcházet za hranice regionu, je nezbytně nutné nabídnout jim na straně jedné zajímavé pracovní nabídky a možnost rezidenčního bydlení, na straně druhé také dostatečné a plnohodnotné volnočasové, rekreační a sportovní vyžití. A právě v tomto projektu vidím obrovskou příležitost, která by dokázala naplnit potřeby a očekávání těch, kteří tady chtějí žít a pracovat,“ uvedl Petr Kulhánek, hejtman Karlovarského kraje.

Revitalizace tak rozsáhlého území pošle celou oblast do 21. století. Navíc pomůže Sokolovsku s přechodem do doby pouhelné.

„Právě teď tvoříme budoucnost našeho kraje. Lokalita má obrovský potenciál, týká se všech, kteří tady žijí a žít budou. Naším záměrem je zde šetrným a udržitelným přístupem vytvořit prostor pro rozvoj volnočasových aktivit pro naše obyvatele i pro turismus, vybudování nové infrastruktury a s ní spojených služeb, včetně rezidenčního bydlení,“ řekl Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS Group a.s.

Na dohled od velkých evropských měst

Architekt Martin Krupauer pak vysvětlil, jak si Studio A8000 představuje proměnu celé lokality. „Sokolovsko není žádný zapadlý kout, ale střed Evropy. Musíme proto změnit vnímání celé Evropy,“ řekl.

Podle něj má region řadu výhod, od dobrého dopravního spojení (po dokončení dálnic a vysokorychlostních tratí) až po bohatého souseda - německé Bavorsko. Během tří nebo čtyř hodin se dá dostat hned k několika velkým evropským městům a letištím.

Architekti navrhli pro Medard šest pilířů rozvoje. „Ten první je, že volný břeh je všech. Zůstane nezastavěný a nabídne pěší a cyklistickou stezku,“ poznamenal Krupauer.

Dalším pilířem je město - přístav, kde by svůj domov mohlo najít až pět tisíc lidí. Symbolem Medardu se má stát třetí pilíř, který je dům Ostrov, který vyroste přímo z vody. Uvažuje se nejen o bydlení ale také o umístění vědeckého pracoviště. Nad jezerem by mělo stát individuální bydlení jako čtvrtý pilíř. Dvěma posledními pilíři jsou rekreace a smart lokalita. Celá oblast by měla být energeticky soběstačná.

K tomu ale ještě zbývá dlouhá cesta. Počítá se s tím, že v roce 2023 vzniknou první projekty, v letech 2025-2027 se budou realizovat první individuální projekty a v roce 2030 se začnou stavět nové čtvrti. Kolik to bude stát, se ještě přesně neví, zástupci SUAS Group mluví o částce v řádu miliard.